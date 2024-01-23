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Главная / Мнения аналитиков / Цена нефти может вырасти до $83/барр. в ближайшее время - БКС Экспресс
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23 января 2024 года 11:14
Цена нефти может вырасти до $83/барр. в ближайшее время - БКС Экспресс
Котировки нефти марки Brent могут подняться к уровню $83 за баррель уже в ближайшее время, считает эксперт БКС Экспресс Никита Покровский. "Нефть марки Brent пытается закрепиться выше $80. Главный драйвер - геополитика. Правда, данные события являются для "черного золота" лишь триггером. О том, что в нефти образуются сигналы на потенциальный рост, отмечали ранее. Если обратить внимание на индикаторы шума и волатильности, то с высокой вероятностью можно предположить, что в ближайшее время нефть выйдет из консолидации и начнет формирование направленного движения. На технической картине сформировался необходимый "сетап". Уровень в $83 за баррель выглядит достижимым уже в ближайшее время", - пишет аналитик в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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