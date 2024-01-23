"Тинькофф Инвестиции" присвоили рейтинг "держать" акциям Норникеля

"Тинькофф Инвестиции" присвоили рейтинг "держать" акциям "Норильского никеля" с целевой ценой 19000 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 18% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика Александра Алексеевского.

"В результате оценки мы получили справедливую стоимость акционерного капитала компании на уровне 2,9 трлн рублей. По итогам 2023 года мы ждем снижения выручки на 18% г/г в $ из-за падения цен на никель, медь и палладий, а также уменьшения объемов производства никеля и меди ввиду планового ремонта на активах компании. В 2024 году мы ждем минимального сокращения выручки. В дальнейшем прогнозируем рост показателя вплоть до 2030 года за счет восстановления цен на ключевые металлы и увеличения объемов их производства", - пишет эксперт.

Также стратег "Тинькофф Инвестиций" ожидает к 2023 году постепенного снижения капзатрат "Норникеля" и считает, что EBITDA компании будет расти, а рентабельность по этому показателю - сохраняться на уровне около 47%.

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