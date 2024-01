Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды

Фондовый рынок США вырос по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы крупнейших стран АТР растут во вторник. Цены на нефть слабо снижаются во вторник утром.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник ростом, Dow Jones Industrial Average впервые в истории закрылся выше отметки в 38000 пунктов, S&P 500 обновил рекордный максимум вторую сессию подряд.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на предварительные данные о динамике ВВП США за четвертый квартал, а также на отчет о доходах и расходах американцев в декабре, включающий ключевой индикатор инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС).

Кроме того, трейдеры будут следить за заседаниями Банка Японии и Европейского центрального банка (ЕЦБ). Японский ЦБ подведет итоги двухдневной встречи во вторник, ЕЦБ проведет заседание в четверг.

На эту неделю также запланирована публикация квартальных финансовых результатов ряда крупных компаний, включая International Business Machines (SPB: IBM) Corp., Intel Corp. (SPB: INTC), Netflix Inc. (SPB: NFLX), Tesla (SPB: TSLA) Inc., Visa Inc. (SPB: V)

Уверенный рост по итогам торгов в понедельник показали бумаги Walt Disney Co. (SPB: DIS) (+2,2%), Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA) Inc. (+2,6%), UnitedHealth Group (SPB: UNH) Inc. (+1,9%), Apple Inc. (SPB: AAPL) (+1,2%), а также Caterpillar (SPB: CAT) Inc. (+1,2%).

Акции Boeing Co. (SPB: BA) отыграли падение, отмечавшееся в ходе сессии, завершив торги в незначительном минусе (-0,04%). Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) рекомендовало авиакомпаниям проверить крепление дверей на самолетах еще одной модели Boeing после недавнего инцидента с лайнером 737-9 MAX Alaska Airlines.

Бумаги SolarEdge Technologies (SPB: SEDG), выпускающей оборудование для производства солнечной энергии, подорожали на 4%. В воскресенье компания объявила о намерении сократить штат на 16% в рамках реструктуризации, нацеленной на уменьшение операционных расходов.

Котировки акций других компаний сферы солнечной энергетики также выросли, в том числе SunRun Inc. - на 4,6%, Enphase Energy Inc. - на 3,4%, First Solar Inc. (SPB: FSLR) - на 2,7%.

Стоимость бумаг агропромышленной компании Archer Daniels Midland Co. (SPB: ADM) упала на 24% после новостей о принудительном отпуске ее главного финансового директора Викрама Лютера на период расследования в отношении методов и процедур бухгалтерского учета. Расследование проводится внешними консультантами по запросу ADM и касается сегмента продуктов питания (Nutrition). Ранее у компании запросила соответствующие документы Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC).

Акции американского оператора сети трубопроводов, терминалов и нефтехранилищ NuStar Energy LP взлетели в цене на 18,3% на информации, что компания будет куплена владельцем сети АЗС Sunoco LP за $7,3 млрд с учетом долга.

Цена бумаг Sunoco опустилась на 4,6%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в понедельник поднялся на 138,01 пункта (0,36%) и составил 38001,81 пункта.

Standard & Poor''s 500 вырос на 10,62 пункта (0,22%) - до 4850,43 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 49,32 пункта (0,32%) и составил 15360,29 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут во вторник.

Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики по итогам январского заседания, как и предполагали аналитики.

Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля. Ориентир максимальной доходности десятилетних госбумаг остался на уровне 1% годовых.

При этом японский ЦБ снизил прогноз инфляции без учета стоимости свежих продуктов питания на 2024 финансовый год, который начнется 1 апреля, до 2,4% с ожидавшихся в октябре 2,8%, что отражает уменьшение нефтяных цен.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:21 мск увеличился на 0,1%.

Лидерами подъема выступают акции производителя электроники и чипов Fuji Electric (+4,6%) и Sapporo Holdings (+4,2%), которая выпускает алкогольную продукцию.

Также поднимается цена акций технологический компаний, в том числе Renesas Electronics (+0,2%), Lasertec (+1,7%), Socionext (+2,6%), Disco Corp. (+0,1%), Screen Holdings (+1%).

Между тем котировки бумаг инвестиционно-технологической Softbank Group снизились на 0,5%, производителя потребительской электроники Sony - на 0,6%, выпускающей игровые приставки Nintendo - на 0,2%, фармацевтической Sumitomo Pharma - на 1,7%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:34 мск прибавил 0,1%, гонконгский Hang Seng подскочил на 2,9%.

Значительный подъем на Гонконгской фондовой бирже показывают акции девелоперов China Resources Land (+6,6%) и Longfor (+6,5%), которые существенно подешевели по итогам предыдущих торгов.

Бумаги производителя электромобилей Li Auto (SPB: LI) прибавляют в цене 6,6%, China Merchants Bank - 6,3%, производителя оптики и чипов Sunny Optical Technology Group - 5,7%.

Кроме того, повышается стоимость ритейлеров JD.com Inc. (SPB: JD) и Alibaba (SPB: BABA) - соответственно на 5% и 3,7%, выпускающей потребительскую электронику Xiaomi (SPB: 1810) - на 2,6%, интернет-компаний Tencent (SPB: 700) и Meituan (SPB: 3690) - на 4,3% и 2% соответственно.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:33 мск вырос на 0,5%.

Цена бумаг крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics Co. поднялась на 0,3%, сталелитейной Posco - на 0,8%, автомобильной Hyundai Motor - на 2,6%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 увеличился на 0,5%.

Котировки акций крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP выросли на 1%. Бумаги других представителей отрасли также подорожали, включая South32 Ltd. (+4,4%) и Alumina Ltd. (+3,1%).

Кроме того, выросла цена акций крупнейших банков страны: ANZ Group - на 0,2%, Commonwealth Bank - на 0,5%, National Australia Bank - на 1%, Westpac Banking - на 0,6% и Macquarie - на 1,8%.

Цены на нефть слабо снижаются утром во вторник после резкого скачка накануне, в результате которого котировки обновили месячные максимумы.

Цена мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 мск составляет $79,91 за баррель, что на 15 центов (0,19%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подскочили в цене на $1,5 (1,9%), до $80,06 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,13 (0,17%) и составили $74,63 за баррель. В понедельник WTI подорожала на $1,51, до $74,76 за баррель.

Обе марки нефти завершили торги на самых высоких отметках с 26 декабря прошлого года.

"Трейдеры начинают осознавать, что рецессию в экономике мы вряд ли увидим, - сказал старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн в интервью MarketWatch. - Это повышает прогнозы спроса в период, когда ситуация с предложением довольно сложная".

"Спрос превысит ожидания, если экономика продолжит расти, и позднее в этом году дефицит предложения может усилиться", - добавил он.

Аналитик City Index и FOREX.com Фавад Разакзада также отметил улучшение отношения участников рынка к рисковым активам, о чем свидетельствует рост американских фондовых индексов. Позитивный настрой на рынке акций "помогает повысить аппетит к другим рисковым активам, включая нефть", сказал он.