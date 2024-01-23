Рубль слабо меняется к доллару и юаню на старте торгов под влиянием неоднозначных сигналов с мировых рынков

Москва. 23 января. Доллар США и юань меняются незначительно на Московской бирже утром во вторник, слабые колебания рубля связаны с отсутствием четких сигналов с мировых рынков.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 87,76 руб./$1 (- 4 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 21,24 коп. ниже действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,6 коп. - до 12,21 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА, незначительные изменения валютного курса рубля к доллару и юаню на старте торгов связаны как с отсутствием единого настроя у глобальных инвесторов к рисковым активам, так и с "вялой" динамикой нефтяных цен. Нефтяные котировки стабилизировались после роста в ходе предыдущей сессии. Позитивным фактором, который может сдвинуть текущее равновесие, для нацвалюты является период подготовки экспортеров к уплате налогов.

Напряженность в Красном море, которая будоражила сырьевой рынок, постепенно утрачивает свое влияние, так как, "несмотря на несколько атак на суда в Красном море в минувшие недели, ситуация в регионе все еще не оказала значимого влияния на мировые поставки нефти", написали эксперты Sevens Report Research.

Между тем ливийская Национальная нефтяная корпорация в воскресенье сообщила об отмене режима форс-мажора и полноценном возобновлении добычи на месторождении Аш-Шарара, производительность которого достигает 300 тыс. баррелей в сутки. Режим форс-мажора действовал с 7 января из-за акций протеста, которые привели к прекращению поставок с месторождения на экспортный терминал Завия.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $80,05 за баррель, что на 0,01% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $74,78 за баррель, что на 0,03% меньше итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром во вторник нет единого настроя: китайский CSI 300 снизился на 0,22%, японский Nikkei 225 почти стабилен, укрепляясь на 0,04%, гонконгский Hang Seng увеличился на 2,51%, южнокорейский Kospi поднялся на 0,45%, австралийский индекс S&P/ASX 200 растет на 0,54%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавил 0,22%.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник ростом, Dow Jones Industrial Average впервые в истории закрылся выше отметки в 38000 пунктов, S&P 500 обновил рекордный максимум вторую сессию подряд.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на предварительные данные о динамике ВВП США за четвертый квартал, а также на отчет о доходах и расходах американцев в декабре, включающий ключевой индикатор инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС).

Кроме того, трейдеры будут следить за заседаниями Банка Японии и Европейского центрального банка (ЕЦБ). Японский ЦБ подведет итоги двухдневной встречи во вторник, ЕЦБ проведет заседание в четверг. На эту неделю также запланирована публикация квартальных финансовых результатов ряда крупных компаний.