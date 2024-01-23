Freedom Finance Global рекомендует держать акции Rio Tinto с прогнозной ценой $72

Freedom Finance Global рекомендует держать акции горнодобывающей компании Rio Tinto с прогнозной стоимостью на уровне $72 за штуку, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Компания опубликовала сильный отчет деятельности за 4К23, в котором объемы производства в основном соответствуют ожиданиям. Рост продаж ожидается во всех сегментах компании, в основном меди и алюминия при несколько меньшем повышении в сегменте железной руды. Мы сохраняем нашу целевую цену на уровне $72 за акцию. Наш рейтинг "держать" основан на оценке, привлекательных показателях FCF и дивидендной доходности, а также сильном скачке производства в 24/25 финансовом году, однако увеличение с текущих уровней ограничен, а цены на железную руду, вероятно, снизятся в первом полугодии 2024 года", - пишет аналитик Виталий Кононов.

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