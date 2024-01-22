Рынок акций РФ начал неделю с роста вместе с нефтью, упали расписки Qiwi

Москва. 22 января. Рынок акций РФ начал неделю с умеренного роста вместе с подорожавшей нефтью (Brent превысила $79,5 за баррель) и на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; индекс МосБиржи превысил 3170 пунктов во главе с бумагами самой биржи и "Северстали". Во "втором эшелоне" упали расписки Qiwi (-14,7%) на корпоративных новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3172,15 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1136,91 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 3,5%.

Доллар к 18:50 МСК подешевел до 87,87 рубля (-0,33 рубля).

Подорожали акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+3,5%), "Северстали" (+3,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,4%), акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,2%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%), бумаги "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%).

Подешевели акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,9%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,3%), акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%), Сбербанка (-0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций в понедельник торговался разнонаправленно по blue chips, но индексы подросли. Движение индекса Мосбиржи к уровням выше 3200 пунктов сдерживается укреплением рубля в преддверии пика налогового периода.

Нефть Brent вечером превысила $79 за баррель, причем на сырье влияют разнонаправленные факторы. С одной стороны, рынок нефти держит в напряжении ситуация с судоходством в Красном море и в целом на Ближнем Востоке. С другой, входящая в ОПЕК Ливия сообщила о возобновлении добычи на крупнейшем месторождении после форс-мажора.

Во вторник будет опубликован предварительный индекс потребительского доверия еврозоны за январь. "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) проведет повторное собрание акционеров по вопросу допэмиссии. На американском рынке квартальные финрезультаты представят во вторник Microsoft, Netflix, Verizon, General Electric.

Реинвестирование ранее выплаченных дивидендов должно подпитывать ликвидность рынка в ближайшие недели, поэтому можно ожидать скорого выхода индекса Мосбиржи выше 3200 пунктов. Прогноз на 23 января - 3100-3225 пунктов, считает Бахтин.

По оценке ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, фондовый рынок РФ вырос без новостей, причем на низких объемах торгов.

Новостной фон в начале третьей декады января оказался очень скудным, значимые для российского рынка корпоративные новости еще впереди - в феврале начнется сезон отчетностей. На мировых фондовых рынках по-прежнему царит беспокойство относительно замедления роста экономики Китая.

Цена нефти Brent в понедельник выросла, чему в немалой степени способствовало изменение танкерных маршрутов из-за обострившейся обстановки в Красном море и ожидания перебоев в поставках нефти.

Лидерами роста понедельника на фондовом рынке оказались акции строительной "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+4,7%) после публикации сильных операционных результатов за 2023 год. Лидерами понижения оказались депозитарные расписки платежной системы Qiwi, возможно, в связи с тем, что многие акционеры и инвесторы не понимают смысла предложения о выкупе акций у российских миноритарных акционеров по цене ниже рыночной. Во вторник индекс Мосбиржи может снова показать колебания в коридоре 3100-3200 пунктов, считает Мильчакова.

Как отмечают аналитики Россельхозбанка, российский рынок открыл неделю умеренным ростом на фоне противоречивых внешних факторов и возобновления тенденции к укреплению рубля. В этих условиях фокус инвесторов обоснованно смещается в пользу компаний, ориентированных на внутренний рынок. Среди отраслевых секторов относительно лучше рынка выглядят компании потребительского сектора, металлургии и телекомов.

В потребительском секторе выросли GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (+3,5%, до 2285 рублей), прервав наметившийся с 15 января краткосрочный нисходящий тренд. В среду компания готовится объявить операционные результаты за IV квартал и весь 2023 год, что даст ориентиры по финансовым показателям. Тактическая цель по бумагам X5 составляет 2440 рублей, что дает около 7% потенциала роста, однако вначале придется преодолеть достаточно сильный уровень сопротивления 2350 рублей.

В IT-секторе выросли расписки "ВК" (MOEX: VKCO) (+4%, до 661 рубля), которые сделали заявку не преодоление области сопротивления 650-660 руб. В случае закрепления котировок выше этого уровня существует высокая вероятность дальнейшего роста до 700-730 руб. (потенциал свыше 10%). Аутсайдерами дня стали бумаги QIWI после объявления о продаже российского бизнеса с дисконтом гонконгской компании Fusion Factor Limited с рассрочкой платежа на 4 года. С момента объявления сделки, то есть с вечера пятницы, бумаги Qiwi уже потеряли более 17%, поскольку условия реструктуризации бизнеса трудно назвать благоприятными для миноритарных российских акционеров компании, полагают аналитики банка.

В целом, динамика российского рынка сейчас определяется, скорее, отсутствием факторов для роста; в течение недели ожидается сохранение диапазона 3100-3200 пунктов по индексу Мосбиржи при нейтральном новостном фоне, считают в Россельхозбанке.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский фондовый рынок умеренно подрос, пытаясь отступить от краткосрочных поддержек.

Бумаги VK с конца прошлого года пользуются спросом инвесторов в надежде на дальнейшее улучшение фундаментальной привлекательности компании и сейчас достигли максимума с сентября 2023 года. Акции банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+4,5% "префы") продолжают рост в качестве потенциально интересной дивидендной истории. В ритейл-секторе Fix Price (MOEX: FIXP) (+1,7%) уже на этой неделе закрывает реестр по дивидендам за 2023-2024 годы, а X5 Retail Group в среду намерена представить операционные результаты за весь 2023 год и IV квартал.

Расписки Qiwi продолжили падение после пятничных новостей о корпоративной реструктуризации и продаже российских активов гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит главному исполнительному директору Qiwi Андрею Протопопову. Впоследствии Qiwi намерена выкупать до 10% акций в обращении на Nasdaq и Мосбирже по цене до 581 руб. Негативной для "НОВАТЭКа" новостью стали сообщения о пожаре на экспортном терминале компании в Усть-Луге, работа которого приостановлена для оценки ущерба, отметила аналитик.

На зарубежных фондовых площадках в начале новой недели преобладает сдержанный оптимизм, который может усилиться в США по ходу сессии. Инвесторы пока не уделяют значительного внимания перспективе сохранения "ястребиного" тона ФРС в ближайшие месяцы и концентрируются на корпоративных факторах. Индексы Мосбиржи и РТС продолжают движение в узком диапазоне торгов, а в лидерах роста остаются потенциальные и фактические дивидендные истории, полагает Кожухова.

В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,6%, австралийский ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 2,7%, гонконгский Hang Seng потерял 2,3%), подросли Европа (индексы CAC40, FTSE, DAX выросли на 0,2-0,7%) и США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,1-0,5% во главе с Dow).

После окончания торгов в пятницу стало известно, что индекс доверия бизнеса в Гонконге в первом квартале опустился до 1 пункта по сравнению с 8 пунктами в предыдущие три месяца. Это минимальный уровень за два года. Доля респондентов, которые прогнозируют улучшение условий для бизнеса, уменьшилась до 13% с 17%, ожидающих ухудшения - выросла до 12% с 9%.

Народный банк Китая в понедельник ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых, что является рекордным минимумом. Ставка по пятилетним кредитам осталась на отметке 4,2% годовых.

На нефтяном рынке в понедельник цены вернулись к росту после локального снижения на новостях о возобновлении добычи на крупнейшем месторождении Ливии.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $79,52 за баррель (+1,2% и -0,7% в пятницу), февральская цена WTI - $74,62 за баррель (+1,6% и -0,9% в пятницу).

Срок обращения февральских контрактов на WTI истекает с закрытием рынка в понедельник.

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 0,3%, WTI - на 1%.

Ливийская Национальная нефтяная корпорация в воскресенье сообщила об отмене режима форс-мажора и полноценном возобновлении добычи на месторождении Аш-Шарара, производительность которого достигает 300 тыс. баррелей в сутки. Режим форс-мажора действовал с 7 января из-за акций протеста, которые привели к прекращению поставок с месторождения на экспортный терминал Завия.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+21,1%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+10,5%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (+8,4%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+7,6%), ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (+5,4% и +9,2% "префы"), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (+5%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+4,8%), "Группы ЛСР" (+4,7%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+4,6%).

Подешевели расписки Qiwi (-14,7%, до 522 рублей), акции ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (-2,6%), ПАО "Генетико" (MOEX: GECO) (-2,2%), ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (-2,1%), SFI (MOEX: SFIN) (-2%).

Компания Qiwi после завершения сделки по продаже российских активов планирует осуществить обратный выкуп своих американских депозитарных акций (ADS) с NASDAQ и Московской биржи, говорится в сообщении группы. Размер выкупа ограничен 10% от всех выпущенных акций согласно кипрскому законодательству (или 6 млн 271,297 ADS).

Максимальная цена выкупа на Московской бирже не превысит 581 руб. за одну акцию (средняя цена за последние 12 месяцев). Цена выкупа ADS на NASDAQ в долларах США будет определена на основании цены выкупа в рублях и обменного курса ЦБ РФ на дату, указанную в документации к buyback на момент его начала.

Обратный выкуп акций подлежит утверждению внеочередным собранием акционеров. Более подробная информация об обратном выкупе будет раскрыта отдельно в уведомлении о созыве собрания.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 42,13 млрд рублей (из них 3,67 млрд рублей пришлось на акции "ВК", 3,61 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,273 млрд рублей на акции "НОВАТЭКа").