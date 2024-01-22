Рубль в понедельник вырос к доллару и евро на фоне приближающихся налоговых выплат

Москва. 22 января. Доллар США, евро и китайский юань умеренно подешевели на Московской бирже днем по итогам понедельника; рубль вырос к бивалютной корзине на фоне подготовки компаний-экспортеров к первым налоговым выплатам года.

Курс доллара США составил 87,8 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 40 копеек ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 95,81 руб./EUR1, подешевев на 38,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 39,33 копейки, до 91,4 руб. Курс китайского юаня уменьшился на 2,6 копейки - до 12,19 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно укрепился к основным валютам по итогам понедельника на фоне подготовки компаний-экспортеров к первому в этом году единому дню уплаты налогов, который приходится на следующий понедельник, 29 января. Поддержку рублю продолжает оказывать обязательная продажа валюты экспортерами и продажа ЦБ РФ в рамках бюджетного правила. С 15 января по 31 января 2024 года ЦБ продает валюту в объеме до 16,7 млрд рублей в день, с 1 по 6 февраля будет продавать 15,9 млрд рублей (с 9 по 12 января продавал ее на 0,9 млрд рублей в день).

Эффект переноса курсовой динамики в цены остается проинфляционным, но масштаб его влияния уменьшается, тем временем говорится в комментарии ЦБ РФ, опубликованном в понедельник вечером.

"Пока не закончился полный перенос в цены летнего ослабления рубля. Произошедшее затем укрепление было не таким масштабным, поэтому эффект переноса продолжает быть проинфляционным, но его вклад снижается", - отмечает Банк России.

Среднемесячный курс рубля в декабре 2023 года ослаб относительно трех основных торгуемых валют: на 0,2% к доллару США, 1,5% к евро и 1,6% к китайскому юаню. В целом за IV квартал рубль укреплялся. Уровень курса в декабре соответствует значениям июля 2023 года, подчеркивает ЦБ.

Регулятор обращает внимание на заметное замедление роста цен в товарах с высокой чувствительностью к обменному курсу. Для товаров с низкой чувствительностью к курсу текущий темп роста цен (с сезонной очисткой в среднем за три месяца) также снизился, но остается вблизи 10% в пересчете на год.

Внимание глобальных трейдеров на этой неделе направлено на заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое пройдет в четверг. На рынках уверены в том, что регулятор не станет менять ставки на предстоящем заседании, и будут ждать от главы ЕЦБ Кристин Лагард сигналов о том, когда может начаться смягчение денежно-кредитной политики, отмечает Trading Economics.

На прошлой неделе Лагард сказала, что ЕЦБ, вероятно, опустит ставки летом текущего года.

Кроме того, внимание трейдеров на этой неделе направлено на предварительные данные о динамике ВВП США за четвертый квартал, а также на отчет о доходах и расходах американцев в декабре, включающий ключевой индикатор инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой.

"Курс рубля продолжает находиться в районе 88 за доллар, что обусловлено принудительной продажей валютной выручки экспортерами, продажей валюты из ФНБ, а также опасениями рынка относительно санкций в отношении Национального клирингового центра и вторичных санкций на иностранные банки, которые ведут взаиморасчеты с российскими контрагентами. Мы считаем, что стоимость доллара будет постепенно расти, стремясь к 90 рублям. Считаем, что в случае длительного нахождения курса ниже этого уровня программа принудительной продажи валюты экспортерами может быть дополнительно скорректирована", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий директор по инвестициям УК ПСБ (MOEX: PSKB) Николай Рясков.

"Рубль в начале торгов дешевел, но вскоре перешел к активному укреплению, приблизившись к недельной вершине. Доллар опускался к 87,7 рублей, евро - к 95,6 рублей. В середине торгов валюты стали корректировать просадку в паре с рублем. Фактор налогового периода усиливает позитивное воздействие на курс рубля. С приближением пика фискальных платежей (29 января) все больше экспортеров продает иностранную валюту, в том числе из-за опасений, что ближе к этой дате она существенней подешевеет к рублю. Сырьевой фактор препятствует более уверенному подорожанию рубля. Скорее всего, ситуация с экспортной выручкой постепенно ухудшается на фоне относительно низких цен на ключевые для России сырьевые товары, а также сокращения поставок нефти в рамках исполнения соглашения ОПЕК+", - подчеркивает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Подъем цен на нефть усилился вечером в понедельник из-за сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК выросли на 1,34%, до $79,6 за баррель. Фьючерсы на WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,8%, до $74,68 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent выросла в цене на 0,3%, WTI - на 1%.

Основным фактором, оказывающим поддержку нефтяным котировкам, остается напряженность в Красном море. Участники рынка полагают, что проблемы для судоходства в регионе сохранятся в течение долгого времени.

Между тем ливийская Национальная нефтяная корпорация в воскресенье сообщила об отмене режима форс-мажора и полноценном возобновлении добычи на месторождении Аш-Шарара, производительность которого достигает 300 тыс. баррелей в сутки.

Режим форс-мажора действовал с 7 января из-за акций протеста, которые привели к прекращению поставок с месторождения на экспортный терминал Завия.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 23 января на 61,72 копейки, до 87,9724 руб./$1, и уменьшил курс евро на 49,81 копейки, до 95,8854 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник опустился на 50,08 копейки по отношению к пятнице и составил 87,9868 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск уменьшился на 57,48 копейки и составил 87,993 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 128,833 млн, из которых $296,398 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $832,435 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 49,21 копейки, до 95,8145 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 46,61 копейки, до 95,8973 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR511,04 млн, из которых EUR203,201 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR307,839 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка повысились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 19 января выросла на 18 базисных пунктов - до 15,8% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц повысилась в понедельник на 3 базисных пункта - до 15,44% годовых, на три месяца - поднялась относительно пятницы на 9 базисных пунктов, до 15,14% годовых, на шесть месяцев - увеличилась на 13 базисных пунктов, до 13,5% годовых.