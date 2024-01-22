22 января 2024 года 19:20
Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на позитивный отскок UST
Москва. 22 января. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на позитивный отскок цен в рамках коррекции американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного расширились.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 32 базисных пункта - до 64,27% от номинала (их доходность снизилась на 5 базисных пунктов, составив 9,96% годовых). Облигации с погашением в 2042 году не продемонстрировали ярко выраженной динамики - их котировки остались на уровне 67,2% от номинала (доходность не изменилась и составила 9,27% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 4 базисных пункта). Котировки самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году увеличились за день на 8 базисных пунктов - до 35,83% от номинала (доходность опустилась на 2 базисных пункта, составив 14,76% годовых).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день на 40 базисных пунктов - до 71,16% от номинала (их доходность снизилась на 25 базисных пунктов, составив 19,92% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене на 6 базисных пунктов, подешевев до 63,64% от номинала (их доходность выросла на 5 базисных пунктов, до 18,4% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 50,62% от номинала (их доходность увеличилась на 1,5 базисного пункта, составив 19,92% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за день на 12 базисных пунктов, составив 65,42% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 22 января была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries после заметного падения на прошлой неделе в понедельник демонстрируют небольшой рост в рамках коррекции.
Внимание глобальных инвесторов на этой неделе направлено на предварительные данные о динамике ВВП США за четвертый квартал, а также на отчет о доходах и расходах американцев в декабре, включающий ключевой индикатор инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС). Кроме того, участники рынка будут следить за заседаниями Банка Японии и Европейского центрального банка (ЕЦБ). Японский ЦБ подведет итоги двухдневной встречи во вторник, а ЕЦБ проведет заседание в четверг.
Опубликовано: /Финмаркет/
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