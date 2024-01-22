SberCIB открыл торговую идею: покупать акции ЮГК с целью 1 рубль

SberCIB Investment Research открыл торговую идею: покупать акции ЮГК с целевой ценой 1 рубль за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 50% с текущих уровней, сообщается в материале аналитиков Марии Мартыновой и Андрея Карагодина.

" Компания входит в топ-5 производителей золота в России, а по объемам ресурсов занимает второе место в стране, - указывают эксперты. - ЮГК планирует удвоить объемы производства к 2028 году. При этом большая часть капвложений уже сделана, и пик инвестиций пройден. Рост производства и снижение капзатрат приведут к увеличению свободного денежного потока и снижению долговой нагрузки. Это высвободит денежный поток для выплаты дивидендов".

На взгляд аналитиков, акции ЮГК представляют собой отличную ставку на рост цены на золото за счет значительного операционного и финансового рычага. Коэффициент EV/EBITDA 2025о у ЮГК почти на 30% ниже, чем у "Полюса". Стратеги SberCIB считают акции компании наиболее привлекательными в секторе золотодобычи.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.