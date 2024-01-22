ПСБ нейтрально оценивает перспективы индекса Мосбиржи до конца января

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) нейтрально оценивают перспективы индекса Мосбиржи до конца января, говорится в комментарии банка.

"Индекс Мосбиржи двигается в диапазоне 3150-3200 пунктов. На бумаги ключевых сегментов спрос слабый, - отмечает эксперт Алексей Головинов. - Отметим лишь акции сталелитейных компаний, которые продолжают расти на ожиданиях объявления дивидендов. Наши фавориты по-прежнему - бумаги "Северстали" и "ММК". "НЛМК", возможно, отложит вопрос дивидендных выплат. Лучше рынка выглядят бумаги из внутренних секторов: X5 Group, "РусАгро", "Черкизово", "Сегежа групп" и Fix Price. Все они имеют потенциал дальнейшего роста, если позитивные настроения на рынке сохранятся. Основной индекс также опережают все акции из ИТ-сектора, кроме HeadHunter. Особенно радуют инвесторов бумаги VK, которые преодолели локальные пики и прибавили около 3%".

Взгляд аналитика на рынок до конца января нейтральный, но Головинов считает необходимым следить за ключевыми уровнями индекса Мосбиржи: сверху это отметка 3200 пунктов, а снизу - диапазон 3150-3160 пунктов. "Инвесторы пока могут не торопиться с покупками, - считает стратег банка. - До начала февраля придут дивиденды от "Татнефти", "Совкомфлота", "Роснефти" и "Магнита", что должно поддержать рынок. До этого момента индекс Мосбиржи может двигаться в боковике из-за безыдейности в ключевых сегментах".

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