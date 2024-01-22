Рубль, вероятно, останется в диапазоне 87-89 руб./$1 на текущей неделе - "БКС МИ"

Курс пары доллар/рубль, вероятно, останется в диапазоне 87-89 руб./$1 на текущей неделе на фоне продолжающихся активных интервенций, направленных на поддержку российской валюты, считают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Илья Федоров и Анатолий Трифонов.

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