Рубль растет к доллару и евро на фоне приближающихся налоговых выплат

Москва. 22 января. Доллар США, евро и китайский юань умеренно снижаются на Московской бирже днем в понедельник; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне подготовки компаний-экспортеров к первым налоговым выплатам года.

Курс доллара США составил 88,06 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 14 копеек ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 95,98 руб./EUR1, подешевев на 21,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 17,5 копейки, до 91,62 руб. Курс китайского юаня уменьшился на 2,75 копейки - до 12,19 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно укрепляется к основным валютам в ходе дневных торгов на фоне подготовки компаний-экспортеров к первому в этом году единому дню уплаты налогов, который приходится на следующий понедельник, 29 января. Поддержку рублю продолжает оказывать обязательная продажа валюты экспортерами и продажа ЦБ РФ в рамках бюджетного правила. С 15 января по 31 января 2024 года ЦБ продает валюту в объеме до 16,7 млрд рублей в день, с 1 по 6 февраля будет продавать 15,9 млрд рублей (с 9 по 12 января продавал ее на 0,9 млрд рублей в день).

Внимание глобальных трейдеров на этой неделе направлено на заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое пройдет в четверг. На рынках уверены в том, что регулятор не станет менять ставки на предстоящем заседании, и будут ждать от главы ЕЦБ Кристин Лагард сигналов о том, когда может начаться смягчение денежно-кредитной политики, отмечает Trading Economics.

На прошлой неделе Лагард сказала, что ЕЦБ, вероятно, опустит ставки летом текущего года.

Приближение январского налогового периода может укрепить рубль до уровня 85 руб./$1 на текущей неделе, считает аналитик Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Станислав Дужинский.

"Сильное движение курса в понедельник не ожидается, но за счет приближения даты налоговых платежей (29 января) ожидаем на текущей неделе усиление продажи валюты экспортерами. В этих условиях есть вероятность того, что курс доллара может ослабевать до уровня конца июня прошлого года - 85 руб./$1. В понедельник ориентируемся на то, что доллар будет торговаться в пределах 87,5-89 руб./$1", - указывает эксперт в комментарии.

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 86-88 руб./$1, по паре евро/рубль - 95-97 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Главными стимулами роста рубля на данный момент продолжают выступать регулярные валютные интервенции ЦБ РФ в рамках бюджетного правила, а также продажа российскими экспортерами валютной выручки. На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке мировые нефтяные цены показывают рост. Тем временем в качестве поддержки доллару - публикация оптимистичных данных по нефтяным запасам в США. Также в центре внимания аналитиков - выход свежей статистики по предварительному значению индекса потребительского доверия Мичиганского университета за январь", - отмечает эксперт.

Курс рубля может закрепиться на уровне 88 руб./$1 на торгах в понедельник, вероятен рост активности экспортеров на текущей неделе в преддверии налоговых и дивидендных выплат, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Мы ожидаем, что нефтяные котировки останутся в диапазоне $78-79 за баррель Brent на текущей неделе", - указывают эксперты инвестбанка.

Цены на нефть эталонных марок начали немного расти днем в понедельник.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК выросли на 0,43%, до $78,9 за баррель. Фьючерсы на WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,4%, до $73,8 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent выросла в цене на 0,3%, WTI - на 1%.

Основным фактором, оказывающим поддержку нефтяным котировкам, остается напряженность в Красном море. Участники рынка полагают, что проблемы для судоходства в регионе сохранятся в течение долгого времени.

Между тем ливийская Национальная нефтяная корпорация в воскресенье сообщила об отмене режима форс-мажора и полноценном возобновлении добычи на месторождении Аш-Шарара, производительность которого достигает 300 тыс. баррелей в сутки.

Режим форс-мажора действовал с 7 января из-за акций протеста, которые привели к прекращению поставок с месторождения на экспортный терминал Завия.