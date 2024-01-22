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22 января 2024 года 15:31
Главные события недели - SberCIB
Данные по ВВП США за 4К23 выйдут на текущей неделе, также будут опубликованы операционные результаты ГМК "Норильский никель" за 4К23, отмечают аналитики SberCIB Investment Research. 22 января: - Индекс опережающих экономических индикаторов США за декабрь. 23 января: - Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда в январе; - Индекс доверия потребителей в еврозоне в январе. 24 января: - Предварительные индексы PMI в еврозоне и США; - ИЦП в России за декабрь; - Инфляционные ожидания населения в России в январе. 25 января: - Решение ЕЦБ по монетарной политике; - ВВП США за 4К23; - Индекс делового климата Ifo в Германии в январе; - Продажи нового жилья в США по итогам декабря. 26 января: - Ценовой индекс расходов на личное потребление в США за декабрь; - Индекс потребительского климата Германии GfК на февраль; - Незавершенные продажи на рынке недвижимости в США за декабрь; - Операционные результаты "Норникеля" за 4К23. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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23 января 2024 года 09:41
ра доллар/рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 86,5-88 руб./$1 во вторник, в течение текущей недели возможно укрепление национальной валюты до 85 руб./$1, считает аналитик Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Станислав Дужинский. Настоящее сообщение содержит мнение... читать дальше
.23 января 2024 года 09:14
Freedom Finance Global рекомендует держать акции горнодобывающей компании Rio Tinto с прогнозной стоимостью на уровне $72 за штуку, сообщается в обзоре инвестиционной компании. "Компания опубликовала сильный отчет деятельности за 4К23, в котором объемы производства в основном соответствуют... читать дальше
.23 января 2024 года 09:11
Фондовый рынок США вырос по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы крупнейших стран АТР растут во вторник. Цены на нефть слабо снижаются во вторник утром. читать дальше
.23 января 2024 года 09:05
Рубль слабо меняется к доллару и юаню на старте торгов под влиянием неоднозначных сигналов с мировых рынков
Москва. 23 января. Доллар США и юань меняются незначительно на Московской бирже утром во вторник, слабые колебания рубля связаны с отсутствием четких сигналов с мировых рынков. читать дальше
.22 января 2024 года 19:45
Москва. 22 января. Рынок акций РФ начал неделю с умеренного роста вместе с подорожавшей нефтью (Brent превысила $79,5 за баррель) и на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; индекс МосБиржи превысил 3170 пунктов во главе с бумагами самой биржи и "Северстали". Во "втором эшелоне" упали расписки Qiwi (-14,7%) на корпоративных новостях. читать дальше
.22 января 2024 года 19:34
Москва. 22 января. Доллар США, евро и китайский юань умеренно подешевели на Московской бирже днем по итогам понедельника; рубль вырос к бивалютной корзине на фоне подготовки компаний-экспортеров к первым налоговым выплатам года. читать дальше
.22 января 2024 года 19:20
Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на позитивный отскок UST
Москва. 22 января. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на позитивный отскок цен в рамках коррекции американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного расширились. читать дальше
.22 января 2024 года 19:10
SberCIB Investment Research открыл торговую идею: покупать акции ЮГК с целевой ценой 1 рубль за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 50% с текущих уровней, сообщается в материале аналитиков Марии Мартыновой и Андрея Карагодина. " Компания входит в топ-5 производителей... читать дальше
.22 января 2024 года 18:43
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) нейтрально оценивают перспективы индекса Мосбиржи до конца января, говорится в комментарии банка. "Индекс Мосбиржи двигается в диапазоне 3150-3200 пунктов. На бумаги ключевых сегментов спрос слабый, - отмечает эксперт Алексей Головинов. - Отметим лишь акции... читать дальше
.22 января 2024 года 18:18
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "покупать акции "Роснефти" с целью 620 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7%, сообщается в материале инвестиционной компании. "Удачный квартал для нефтяников и быстрое закрытие... читать дальше
.22 января 2024 года 17:56
Freedom Finance Global открыл торговую идею "покупать акции Symbotic Inc. с целью $54 за штуку" с горизонтом инвестирования 2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: более 19%, стоп-приказ: $38, сообщается в материале инвестиционной компании. "Услуги компании со временем... читать дальше
.22 января 2024 года 17:32
рс пары доллар/рубль, вероятно, останется в диапазоне 87-89 руб./$1 на текущей неделе на фоне продолжающихся активных интервенций, направленных на поддержку российской валюты, считают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Илья Федоров и Анатолий Трифонов. Настоящее сообщение содержит мнение... читать дальше
.22 января 2024 года 17:03
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Advanced Micro Devices (AMD), сообщается в обзоре аналитиков. "Котировки бумаг эмитента "взлетели" в пятницу на 7,1% в свете растущего оптимизма инвесторов в эту отрасль: днем ранее Taiwan Semiconductor Manufacturing... читать дальше
.22 января 2024 года 16:32
Вероятно сохранение позитива на рынке акций США в понедельник, индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в пределах 4820-4870 пунктов, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Михаил Парамонов. "В части баланса рисков мы готовимся к сохранению позитивных тенденций в продолжение... читать дальше
.22 января 2024 года 15:59
Вложения в акции Whoosh в настоящее время привлекательны с учетом позиционирования компании на растущем рынке кикшеринга и привлекательной оценки, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" Владимир Беспалов, Полина Панина и Софья Стрельцова. "Эмитент продолжает оставаться лидером рынка, с... читать дальше
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