Главные события недели - SberCIB

Данные по ВВП США за 4К23 выйдут на текущей неделе, также будут опубликованы операционные результаты ГМК "Норильский никель" за 4К23, отмечают аналитики SberCIB Investment Research.

22 января:

- Индекс опережающих экономических индикаторов США за декабрь.

23 января:

- Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда в январе;

- Индекс доверия потребителей в еврозоне в январе.

24 января:

- Предварительные индексы PMI в еврозоне и США;

- ИЦП в России за декабрь;

- Инфляционные ожидания населения в России в январе.

25 января:

- Решение ЕЦБ по монетарной политике;

- ВВП США за 4К23;

- Индекс делового климата Ifo в Германии в январе;

- Продажи нового жилья в США по итогам декабря.

26 января:

- Ценовой индекс расходов на личное потребление в США за декабрь;

- Индекс потребительского климата Германии GfК на февраль;

- Незавершенные продажи на рынке недвижимости в США за декабрь;

- Операционные результаты "Норникеля" за 4К23.

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