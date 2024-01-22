"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ВТБ с целью 0,0288 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,5%, стоп-приказ: 0,0235 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

ВТБ рассматривает возможность консолидации акций для удобства акционеров, сообщил вице-президент и руководитель департамента по связям с инвесторами банка Леонид Вакеев. Окончательное решение еще не принято. Аналитики напоминают, что вопрос консолидации акций обсуждался на собрании акционеров в 2019 году, на котором гендиректор банка Андрей Костин признал такую возможность. Однако санкции помешали консолидации, поскольку это могло рассматриваться как привлечение нового капитала.

"С технической точки зрения цена находится на уровне поддержки, от которого может зародиться восходящий тренд. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,0235 руб. риск на портфель составит 0,20%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,30", - указывают в "Финаме".

ВТБ - российский универсальный коммерческий банк c государственным участием.

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