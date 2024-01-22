"Солид Брокер" рекомендует продавать бумаги Qiwi, сообщается в комментарии аналитиков финансовой компании.

"Qiwi продаст свои российские активы гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, принадлежащей текущему CEO Qiwi Андрею Протопопову, сообщила пресс-служба группы. Сумма сделки составит 23,75 млрд рублей. Кроме того, после завершения сделки Qiwi Plc планирует обратный выкуп американских депозитарных акций с биржи Nasdaq и Мосбиржи. По сути, компания передает свой бизнес текущему генеральному директору за довольно небольшую сумму (1,4 годовые прибыли). В итоге на Мосбирже останется оболочка с международным бизнесом и суммой, вырученной за продажу российского бизнеса (в несколько траншей). Международный бизнес составляет менее 5% от всей выручки группы", - пишут эксперты "Солид Брокер".

На их взгляд, QIWI станет похожей на расписки VEON на Мосбирже, что не сулит ничего хорошего для миноритарных держателей. Поэтому аналитики уверены, что инвесторам однозначно необходимо избавляться от бумаг. В крайнем случае подавать к оферте, но есть большой риск, что выкупят лишь часть расписок.

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