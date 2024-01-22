"БКС МИ" сохраняет осторожную оценку перспектив цены акций Группы ЛСР

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняют осторожную оценку перспектив цены акций "Группы ЛСР" в текущем году на фоне высоких ипотечных ставок, говорится в обзоре инвесткомпании.

"Группа ЛСР" опубликовала операционные результаты за 4К23 и 2023 год. Продажи по итогам 2023 года достигли рекордного уровня, но в 4К23 наблюдалось снижение продаж в натуральном выражении к/к. В денежном выражении в 2023 году компания также показала рекордные продажи на уровне 216 млрд рублей. В 4К23 продажи снизились к/к до 71 млрд рублей, но поддержку оказала сильная динамика цен. Доля ипотеки в продажах остается высокой - 73% в 4К23 (70% в 4К22) и 75% по итогам 2023 года. Мы считаем релиз позитивным, но сохраняем сдержанный взгляд на акции на фоне высоких ипотечных ставок", - пишет аналитик Елена Царева.

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