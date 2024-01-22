Позитивные настроения сохранятся на рынке госдолга в течение текущей недели - инвестбанк "Синара"

Позитивные настроения сохранятся на рынке государственных долговых обязательств в течение текущей недели, считает аналитик инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин.

"Доходности ОФЗ по итогам прошлой недели снизились примерно на 20 б. п., на коротком участке опустившись в диапазон 12,4-13,8%, а на среднем и дальнем участках - до 11,7-12,1% годовых, - напоминает эксперт. - На наступившей неделе умеренно позитивные настроения на долговом рынке, вероятнее всего, сохранятся. Спрос может поддерживаться за счет реинвестирования средств, поступивших в виде выплат по ОФЗ, а также по облигациям Сбербанка и других эмитентов первого эшелона (суммарно - более 85 млрд рублей). На этой неделе по рублевым облигациям запланированы выплаты купонов на 44 млрд рублей (крупнейшие: ОФЗ - 19 млрд руб., Сбербанк - 1 млрд руб.), погашения на 80 млрд рублей, амортизации на 32 млрд рублей".

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