Инвесторам, вероятно, стоит зафиксировать прибыль по бумагам ЛСР - инвестбанк "Синара"

Инвесторам, вероятно, стоит зафиксировать прибыль по бумагам "Группы ЛСР", говорится в комментарии директора аналитического департамента инвестиционного банка "Синара" Кирилла Таченникова.

"Хотя в годовом сопоставлении темпы роста остаются высокими, в квартальном же рекордный рост 3К23 сменился в 4К23 спадом на 18%. Мы предполагаем дальнейшее поквартальное ухудшение показателей продаж и отрицательную динамику в 1К24 из-за пересмотра условий ипотечных программ с государственными субсидиями, по которым эмитент по-прежнему заключает весьма значительную часть договоров. Принимая во внимание небольшой потенциал роста в бумаге, который остался после наблюдавшегося в последнее время ралли, мы считаем, что настало время зафиксировать прибыль", - пишет эксперт.

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