Рынок акций РФ на неделе будет двигаться в коридоре 3120-3220п по индексу МосБиржи

Москва. 22 января. Рынок акций РФ на неделе может сохранить попытки подъема в условиях выросшей нефти и дивидендных ожиданий. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 3120-3220 пунктов, для индекса РТС - 1100-1180 пунктов с оглядкой на вероятное укрепление рубля в период налоговых платежей, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Рынок акций РФ в конце второй декады января скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками после оптимистичного начала года: замедление роста нефти и смешанные сигналы с внешних фондовых площадок не способствовали сохранению "бычьих" настроений, индекс МосБиржи не смог преодолеть рубеж 3200 пунктов.

В период с 15 по 19 января индекс МосБиржи снизился на 0,6% и составил 3166,37 пункта, индекс РТС потерял 0,5% и достиг 1130,05 пункта на фоне снижения доллара до 88,29 руб./$1 (-0,12 рубля) и подорожавшей нефти Brent до $79,42 за баррель (+1,2%).

Рынок акций РФ начал минувшую неделю с консолидации при смешанной динамике цен blue chips на фоне коррекции нефти вниз (Brent просела ниже $77,5 за баррель) и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок. Индекс РТС превысил 1145 пунктов, а индекс МосБиржи остался вблизи 3185 пунктов после утреннего тестирования рубежа 3200 пунктов, в лидерах роста выступили бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,8%) и расписки Ozon (MOEX: OZON) (+2,3%).

Доллар подешевел до 87,6 руб./$1 на фоне стартовавших продаж валюты Банком России (с учетом отложенных продаж валюты ЦБ РФ до конца месяца будет "выбрасывать" на валютный рынок 16,7 млрд руб. в день). Нефть подешевела после роста, подогретого ранее напряженностью на Ближнем Востоке. Трейдеры не видят серьезных рисков сокращения добычи нефти на Ближнем Востоке и поставок нефти из региона из-за текущего конфликта.

Во вторник рынок акций РФ умеренно скорректировался вниз на фоне снижения внешних фондовых площадок из-за опасений в отношении мировой экономики, а также вслед за просевшей вечером нефтью (Brent опустилась ниже $78 за баррель). Индекс МосБиржи опустился ниже 3180 пунктов во главе с TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-3,4%) и "АЛРОСА" (-1,9%), при этом выросли бумаги "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+2,7%) и "Мечела" (+2,6%) на корпоративных новостях.

Акционеры TCS Group одобрили перерегистрацию с Кипра в САР на острове Русский, однако игроки опасались появления навеса продаж и отсутствия ясности с вопросом выплат дивидендов.

"Транснефть" сообщила на ленте раскрытия информации о том, что в ходе реализации мероприятий по дроблению акций компании представила 15 января в Банк России документы для государственной регистрации.

Акции "Мечела" поддержали новости о выходе из капитала "Кузбассэнергосбыта" (MOEX: KZSB) (входит в группу "Мечел" (MOEX: MTLR)) конфликтующего миноритария "Адвалор-Консалт", которому принадлежало 25% акций ПАО.

В лидеры роста на фоне заявлений глав крупнейших российских банков о необходимости скорректировать невыгодные им условия программ льготной ипотеки вышли бумаги девелопера "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) (+5,7%).

Нефть подешевела на фоне глобальной экономической неопределенности и перспектив сохранения жесткой денежно-кредитной политики центробанков. глава ЦБ Австрии и член руководства ЕЦБ Роберт Хольцман заявил, что ЕЦБ может удивить рынки и удерживать ключевые процентные ставки на текущем уровне в течение всего 2024 года.

Девелопер Etalon (MOEX: ETLN) Group (+3,1%) в IV квартале 2023 года увеличил продажи в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - до 40 млрд рублей, сообщила компания. Совет директоров Fix Price (MOEX: FIXP) (+3% ГДР, до 328,7 рубля) на заседании 15 января одобрил выплату промежуточных дивидендов в размере 9,84 рубля на GDR/акцию, сообщила компания.

В среду рынок акций РФ провел торги в консолидационных настроениях при смешанной динамике цен blue chips на фоне ослабления рубля (доллар превысил 88,8 руб./$1) и ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (подешевели металлы, нефть Brent просела в район $77 за баррель) из-за опасений по поводу состояния мировой экономики. Индекс МосБиржи стабилизировался вблизи отметки 3185 пунктов, при этом лидировали в снижении расписки TCS Group (-2,3%), но выросли бумаги "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+2,5%) и Сбербанка (+0,7%) на новостях о хороших финпоказателях.

Выручка ПАО "Ростелеком" по итогам 2023 года составила более 700 млрд рублей, сообщил президент компании Михаил Осеевский в ходе "Дня цифровизации", проходящего в рамках выставки-форума "Россия".

Сбербанк (MOEX: SBER) в 2023 году увеличил чистую прибыль по РСБУ до 1,493 трлн руб., сообщил банк. В декабре 2023 года Сбербанк получил 115,6 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 125,5 млрд руб. годом ранее.

ВВП КНР в 2023 году вырос на 5,2% г/г, при прогнозах роста на 5,3%, розничные продажи также выросли слабее ожиданий, и неожиданно увеличилась безработица.

В США розничные продажи в декабре увеличились на 0,6% относительно предыдущего месяца, при прогнозах роста на 0,4% после ноябрьского прироста на 0,3%. Нефть подешевела на фоне общего снижения аппетита к риску и укрепления доллара США, несмотря на сохраняющуюся напряженность в регионе Красного моря.

В четверг рынок акций умеренно просел по индексам в рамках фиксации прибыли игроками на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и возросшей волатильности нефти (Brent опускалась ниже $77,5 за баррель, но вечером отскочила к $78,5 за баррель). Негативным фактором также стали данные Банка России о снижении профицита внешней торговли РФ в 2023 году на 62% к 2022 году (до $109,6 млрд).

Индекс МосБиржи опустился ниже 3180 пунктов во главе с бумагами "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,1%), при этом выросли акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,5%) на фоне вернувшихся ожиданий выплаты дивидендов за 2023 год.

Подешевели акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%) на новостях, что Арбитражный суд Москвы признал законным решение, предписание и штраф в размере 8,7 млрд рублей Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ в отношении компании по "делу металлургов". В "Северстали" "Интерфаксу" заявили, что не согласны с решением суда, компания планирует его оспаривать в вышестоящей инстанции.

Нефть подросла на отчете МЭА, геополитической напряженности в регионе Красного моря и новостях о сокращении добычи в США. Сильные холода в ряде регионов США стали причиной сокращения добычи на 650-700 тыс. баррелей в сутки в Северной Дакоте, одном из ведущих штатов страны по производству нефти, сообщил Trading Economics. В 2024 году МЭА ожидает, что спрос на нефть увеличится до 102,959 млн б/с при росте данного показателя к предыдущему году на 1,24 млн б/с. Данная оценка была повышена относительно прогноза, сделанного в прошлом месяце, на 180 тыс. б/с.

В пятницу, 19 января, на рынке акций РФ сохранились коррекционные настроения, индекс МосБиржи локальной опускался к поддержке 3150 пунктов на фоне укрепления рубля, но затем смог отыграть часть потерь и закрылся чуть выше 3165 пунктов. При этом внешние фондовые площадки в конце недели подавали позитивные сигналы, также подросла нефть (Brent поднялась к $79,4 за баррель) на сохранении геополитической напряженности и сообщениях о снижении запасов нефти в США.

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в январе вырос до максимальных с июля 2021 года 78,8 пункта с 69,7 пункта месяцем ранее. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал рост до 70 пунктов.

В период с 15 по 19 января среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, хуже рынка выглядели акции "Сургутнефтегаза" (-3%), ПАО "Хендерсон" (SPB: HNFG) (-3%), расписки X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (-3%); лучше рынка оказались бумаги SFI (MOEX: SFIN) (+17%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+7%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (+5%).