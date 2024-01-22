ПСБ сохраняет прогнозную цену акций НОВАТЭКа на уровне 1890 руб. на горизонте года

Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогнозную стоимость акций "НОВАТЭКа" на уровне 1890 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков.

"В воскресенье стало известно о возгорании на производственном комплексе "НОВАТЭК-Усть-Луга" (по предварительной информации, по причине внешнего воздействия). Технологический процесс на заводе пока остановлен, оценка ущерба будет произведена позднее. Усть-Луга перерабатывает 7 млн тонн в год стабильного газового конденсата, на него приходится 44% объема реализации жидких углеводородов компании (2023 год). С одной стороны, много, с другой стороны - в операционном плане основным бизнесом эмитента является реализация газа. Поскольку пока нет оценки ущерба, трудно понять, потребуется масштабный ремонт завода или нет. В любом случае существенного урона бизнесу "НОВАТЭКа" мы не видим, так как отгрузка стабильного газового конденсата может быть продолжена через другие терминалы, - пишут эксперты. - Бумаги "НОВАТЭКа" в понедельник могут быть под давлением, но на длинном горизонте компания все равно остается привлекательной, и сейчас большее внимание будет уделено началу поставок с "Арктик СПГ 2", который в конце 2023 года попал под санкции США. Ориентир на двенадцать месяцев по акциям сохраняем - 1890 рублей".

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