"Финам" понизил рейтинг акций Совкомфлота до "держать"

Финам" понизил рейтинг акций "Совкомфлота" с "покупать" до "держать" с целевой ценой 140,8 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 0,5% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Акции "Совкомфлота" за 1,5 месяца принесли инвесторам 14,5% доходности, с учетом дивидендов за 9М2023 совокупная доходность составила 18,7%, - констатирует аналитик Полина Щукина. - Ключевыми рисками для "Совкомфлота" мы видим усиление геополитического напряжения и последующее ужесточение санкционного давления, проблемы с флотом (аресты, переносы сроков сдачи в эксплуатацию новых судов), снижение стоимости фрахта или возможное ограничение тарифов со стороны государства".

"Совкомфлот" - крупнейшая судоходная группа компаний в России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов.

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