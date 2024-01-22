Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 3150-3200п в понедельник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в торговом диапазоне 3150-3200 пунктов в понедельник, прогнозируют аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Предпочтение отдаем акциям сталелитейных компаний. Ожидания объявления дивидендов будут подпитывать спрос на бумаги "ММК", "Северстали" и "НЛМК". В то же время в аутсайдерах вновь оказались расписки TCS Group из-за предстоящей редомициляции, что может привести к навесу продавцом, как это было в случае с акциями ВК после возобновления торгов", - указывают эксперты в комментарии.

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