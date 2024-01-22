Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 22 января. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы продемонстрировали существенный подъем по итогам торгов в пятницу, при этом Standard & Poor''s 500 достиг рекорда. Поддержку рынку оказали позитивные экономические и корпоративные новости. Индекс потребительского доверия в США в январе вырос до 78,8 пункта с 69,7 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, опубликованном в пятницу. Это максимальный уровень с июля 2021 года. Средний прогноз аналитиков предполагал подъем индикатора всего до 70 пунктов.

При этом инфляционные ожидания среди населения на ближайший год в январе опустились до 2,9% (минимум за три года) по сравнению с 3,1% в предыдущем месяце.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона показывают разнонаправленные изменения. Народный банк Китая в понедельник ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых, что является рекордным минимумом. Ставка по пятилетним кредитам осталась на отметке 4,2% годовых. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 МСК потерял 1,3%, гонконгский Hang Seng - 2,3%. Значительное снижение на Гонконгской фондовой бирже показывают акции девелоперов China Resources Land и Longfor, подешевевшие на 10,6% и 7,8% соответственно.

Между тем японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов прибавил 1,62% вслед за подъемом технологического сектора. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 увеличился на 0,8%. Южнокорейский индекс Kospi находится практически на уровне предыдущего закрытия.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок снижаются утром в понедельник после возобновления добычи на крупнейшем месторождении Ливии. Котировки мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составили $78,24 за баррель, что на 0,41% ниже уровня на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на $0,54 (на 0,7%) - до $78,56 за баррель. Цены фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи понизилась на 0,35% - до $73,15 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов опустилась на 0,9% и достигла $73,41 за баррель.

Ливийская Национальная нефтяная корпорация в воскресенье сообщила об отмене режима форс-мажора и полноценном возобновлении добычи на месторождении Аш-Шарара, производительность которого достигает 300 тыс. баррелей в сутки. Режим форс-мажора действовал с 7 января из-за акций протеста, которые привели к прекращению поставок с месторождения на экспортный терминал Завия.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 19 января выросла в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 12,273 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,767 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу вырос всего на 0,02% и составил 105,83 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,05%, поднявшись до 877,17 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "МТС-001P-22" (+0,48%), "МТС-001P-09" (+0,34%) и "СИБУР Холдинг БО-03" (+0,29%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-01" (-1,2%), "ГК Самолет БО-П11" (-0,21%) и "Новотранс-001Р-03" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) установило ставку 1-го купона 2-летних облигаций серии БО-П11 объемом 10 млрд рублей на уровне 14,5% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 15,31% годовых, купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 19 января. При открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 15,5% годовых. Переподписка книги заявок доходила до 7 раз, в результате объем размещения был увеличен вдвое - с 5 млрд рублей до 10 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 25 января. Премаркетинг данного выпуска "КАМАЗ" проводил в ноябре 2023 года, но по техническим причинам перенес размещение на неопределенный срок. Ориентир ставки 1-го купона тогда составлял не выше 15,25% годовых.

ООО "Аквилон-лизинг" 23 января начнет размещение 3-летних облигаций серии БО-03-001P объемом 100 млн рублей. Якорным инвестором по выпуску выступит МСП банк. Ставка квартального купона до погашения установлена на уровне 17,7% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 18,9% годовых. По облигациям предусмотрена амортизация: по 8% от номинала будет погашено в даты окончания с 1-го по 11-й купоны, 12% номинальной стоимости - в дату окончания 12-го купона.

ООО "Лизинг-трейд" планирует 26 января начать размещение выпуска 5-летних облигаций серии 001Р-11 объемом 200 млн рублей. Ориентир ставки 1-12-го купонов - 20% годовых, 13-36-го купонов - 16% годовых, 37-60-го купонов - 15% годовых. Ориентирам соответствует доходность к погашению в размере 18,47% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная ежемесячная амортизация в последние два года обращения.

ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" установило ставку 53-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 15% годовых. Компания разместила выпуск в октябре 2019 года. Номинал одной облигации - 10 тыс. рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 13% годовых, купоны ежемесячные. Остальные ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 7-й рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 6%, но не менее 13% и не более 15% годовых. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение - по 6,67% от номинала выплачивается в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонов и 19,96% от номинала - в дату окончания 60-го купона.