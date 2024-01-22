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22 января 2024 года 09:10

S&P 500 обновил рекорд

Индексы США существенно выросли по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы крупнейших стран АТР показывают разнонаправленные изменения в понедельник. Цены на нефть эталонных марок снижаются утром в понедельник.

Американские фондовые индексы продемонстрировали существенный подъем по итогам торгов в пятницу, при этом Standard & Poor''s 500 достиг рекорда.

Поддержку рынку оказали позитивные экономические и корпоративные новости.

В целом за прошлую неделю Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,7%, S&P 500 - на 1,2%, Nasdaq Composite - на 2,3%.

Индекс потребительского доверия в США в январе вырос до 78,8 пункта с 69,7 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, опубликованном в пятницу. Это максимальный уровень с июля 2021 года. Средний прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал подъем всего до 70 пунктов.

При этом инфляционные ожидания среди населения на ближайший год в январе опустились до 2,9% (минимум за три года) по сравнению с 3,1% в предыдущем месяце.

Инвесторы фондового рынка рассчитывают на "мягкую посадку" экономики США, полагает главный портфельный управляющий Northwestern Mutual Wealth Management Co. Мэтт Стаки. "Повышение потребительского доверия - это хорошо для экономики. Более уверенные потребители с большей вероятностью будут тратить деньги", - цитирует его слова издание MarketWatch.

Квартальная отчетность Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (SPB: TSM), опубликованная еще в четверг, продолжала оказывать поддержку представителям полупроводниковой отрасли США, отмечает Trading Economics. Ведущий мировой производитель чипов на заказ в четвертом квартале сократил чистую прибыль на 19%, тем не менее она превысила прогноз экспертов.

В результате котировки акций Nvidia Corp. (SPB: NVDA) в пятницу взлетели на 4,2%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) - на 7,1%, Texas Instruments (SPB: TXN) - на 4%, Broadcom (SPB: AVGO) - на 5,9%.

К настоящему моменту финансовые отчетности за прошедший квартал опубликовали 52 компании, входящие в расчет S&P 500. Почти в 85% случаев прибыль оказалась выше консенсус-прогнозов, по данным LSEG.

Travelers Cos. (SPB: TRV), одна из крупнейших в стране компаний в сфере страхования имущества и бизнеса, в четвертом квартале нарастила чистую прибыль почти вдвое, при этом скорректированный показатель оказался значительно лучше прогнозов аналитиков. Акции Travelers подскочили в цене на 6,7%.

Стоимость бумаг SLB (SPB: SLB) (ранее известная как Schlumberger) увеличилась на 2,2%. Нефтесервисная компания в четвертом квартале увеличила чистую прибыль на 4%, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка.

Truist Financial (SPB: TFC) в четвертом квартале получил чистый убыток, однако скорректированная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий рынка. Цена акций банка ушла вверх на 4,1%.

Regions Financial (SPB: RF) в октябре-декабре снизил чистую прибыль на 43%, но результат превзошел ожидания экспертов. Бумаги банка подорожали на 3,7%.

Стоимость Spirit Airlines (SPB: SAVE) взлетела более чем на 17%. Авиакомпания сообщила, что перевозки в праздничный период были выше прогноза, и, вероятнее всего, выручка по итогам четвертого квартала будет на уровне или выше прогнозов экспертов.

Цена акций International Business Machines (SPB: IBM) увеличилась на 2,8% и находится на максимальном уровне с 2017 года - $171,48. Аналитики Evercore улучшили рекомендации для них до "выше рынка" с "на уровне рынка" и прогнознуют котировку до $200 со $165.

Dow Jones Industrial Average в пятницу поднялся на 395,19 пункта (на 1,05%) и достиг 37863,8 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 за день выросло на 58,87 пункта (на 1,23%) и составило 4839,81 пункта.

Индекс Nasdaq Composite увеличился на 255,32 пункта (на 1,7%) - до 15310,97 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) показывают разнонаправленные изменения.

Народный банк Китая в понедельник ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых, что является рекордным минимумом. Ставка по пятилетним кредитам осталась на отметке 4,2% годовых.

После окончания торгов в пятницу стало известно, что индекс доверия бизнеса в Гонконге в первом квартале опустился до 1 пункта по сравнению с 8 пунктами в предыдущие три месяца. Это минимальный уровень за два года.

Доля респондентов, которые прогнозируют улучшение условий для бизнеса, уменьшилась до 13% с 17%, ожидающих ухудшения - выросла до 12% с 9%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 МСК потерял 1,3%, гонконгский Hang Seng - 2,3%.

Значительное снижение на Гонконгской фондовой бирже показывают акции девелоперов China Resources Land и Longfor, подешевевшие на 10,6% и 7,8% соответственно, пивоваренных Budweiser Brewing Co. APAC и China Resources Beer - на 6,8% и 6,4% соответственно, производителя спортивной продукции Li Ning и автомобильной Li Auto (SPB: LI) - на 6,1%.

Кроме того, снижаются котировки бумаг ритейлеров JD.com Inc. (SPB: JD) и Alibaba (SPB: BABA) - соответственно на 2% и 0,6%, выпускающей потребительскую электронику Xiaomi (SPB: 1810) - на 1,1%, интернет-компаний Tencent (SPB: 700) и Meituan (SPB: 3690) - на 2,5% и 4,7% соответственно.

Между тем японский индекс Nikkei 225 к 8:29 МСК увеличился на 1,4% вслед за подъемом технологического сектора.

Так, цена акций Tokyo Electron повысилась на 1,1%, Advantest - на 2,9%, Lasertec - на 4,4%, Socionext - на 6%, Keyence - на 1,5%.

Котировки бумаг инвестиционно-технологической Softbank Group выросли на 2,2%, производителя потребительской электроники Sony - на 1,8%, автомобильных Toyota и Nissan - на 0,3% и 1,4% соответственно.

Южнокорейский индекс Kospi находится практически на уровне предыдущего закрытия.

Цена бумаг крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics Co. поднялась на 0,9%. В то же время котировки акций сталелитейной Posco ушли вниз на 2,2%, автомобильной Hyundai Motor - на 0,6%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 увеличился на 0,8%.

Цена бумаг крупнейших банков выросла: ANZ Group - на 1,2%, Commonwealth Bank - на 1,3%, National Australia Bank - на 1,1%, Westpac Banking - на 1,1% и Macquarie - на 0,4%.

Котировки акций крупнейших горнодобывающих компании мира BHP и Rio Tinto соответственно выросли на 0,3% и менее чем на 0,1%.

Бумаги нефтепроизводителей Santos и Woodside Energy подорожали на 0,3% и 0,7% соответственно.

В то же время стоимость производителя редкоземельных металлов Lynas Rare Earths уменьшилась на 1,3%. Компания объявила о резком сокращении выпуска в октябре-декабре из-за приостановки работы предприятия в Малайзии для проведения масштабной модернизации. При этом ожидается, что в первой половине этого года производство будет несколько выше прогноза.

Цена акций South32 снизилась на 2,8%. Компания сообщила, что производство цветных металлов по итогам фингода, который закончится в июне 2024 года, будет ниже прежних оценок, в том числе из-за перебоев в подаче электроэнергии на заводы.

Цены на нефть эталонных марок снижаются утром в понедельник после возобновления добычи на крупнейшем месторождении Ливии.

Котировки мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:11 мск составляли $78,23 за баррель, что на $0,33 (на 0,42%) ниже уровня на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на $0,54 (на 0,7%) - до $78,56 за баррель.

Цены фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась на $0,25 (на 0,34%) - до $73,16 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов опустилась на $0,67 (на 0,9%) и достигла $73,41 за баррель. Срок обращения февральских контрактов истекает с закрытием рынка в понедельник. Более активно торгуемые фьючерсы на март дешевеют на $0,31 (0,42%), до $72,94 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 0,3%, WTI - на 1%.

Ливийская Национальная нефтяная корпорация в воскресенье сообщила об отмене режима форс-мажора и полноценном возобновлении добычи на месторождении Аш-Шарара, производительность которого достигает 300 тыс. баррелей в сутки.

Режим форс-мажора действовал с 7 января из-за акций протеста, которые привели к прекращению поставок с месторождения на экспортный терминал Завия.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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