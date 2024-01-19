Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю снижением на укреплении рубля, вырос Магнит

Москва. 19 января. Рынок акций РФ в пятницу просел в рамках коррекции из-за сокращения позиций игроками перед выходными и на фоне замедления роста нефти (Brent пытается закрепиться выше $79 за баррель), в то время как внешние фондовые площадки подавали позитивные сигналы. Индекс МосБиржи просел ниже 3170 пунктов на фоне укрепления рубля, при этом лидировали в откате акции финансовых компаний, отскочили вверх бумаги "Магнита" после снижения с начала года.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3166,37 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1130,05 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,1%.

Доллар к 18:50 МСК просел до 88,28 рубля (-0,77 рубля).

За неделю индексы РТС и МосБиржи снизились на 0,5-0,6%, доллар подешевел на 0,12 рубля.

Подешевели в пятницу акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,1%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-1,6%), бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,9% и -0,9% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,9%), акции "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

Подорожали акции "Магнита" (+1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%).

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) о приобретении 33,01% дальневосточной сети магазинов "Самбери", говорится в сообщении федерального ритейлера. О планирующейся сделке "Магнит" сообщил в октябре прошлого года. Сделка предполагает приобретение 33,01% капитала региональной сети, закрытие сделки ожидается летом 2024 года. Также сделка предусматривает опцион на выкуп оставшихся долей в течение 5 лет.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций завершил неделю умеренным снижением по индексу МосБиржи. Укрепление рубля и приближение выходных не позволили организовать еще один штурм круглой отметки 3200 пунктов.

Общерыночный фон остается неустойчивым и неоднородным. Китайские площадки снова погрузились в "минус", европейские показывали преимущественно нейтральную динамику. В начале будущей недели основное внимание инвесторов может быть сфокусировано на конъюнктуре валютного и сырьевого рынков. Выхода важной статистики, равно как и значимых корпоративных новостей, в понедельник не ожидается. Приближается налоговый период, поэтому в ближайшее время можно ожидать сохранения уверенности рубля. Нефть при этом может побороться за ценовую отметку $80 за баррель Brent на фоне усугубившихся проблем для судоходства в Красном море. Прогноз по индексу МосБиржи на 22 января - 3100-3225 пунктов, полагает Бахтин.

По словам руководителя отдела управления акциями УК "Первая" Антона Кравченко, на неделе под давлением продаж оказались ценные бумаги эмитентов, зарегистрированных за рубежом (в том числе TCS, X5, Ozon, "Яндекса"). Поводом для коррекции могло послужить заявление главы Тинькофф банка (SPB: TCS) Станислава Близнюка о том, что TCS может завершить редомициляцию в I квартале 2024 года, что могло вызвать у инвесторов опасения скорого формирования "навеса" акций, выкупленных у недружественных инвесторов в зарубежной инфраструктуре. Лучше рынка на неделе выглядели "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) на новостях от Мосбиржи об ожидаемых сроках дробления акций.

Поддержку нефти на неделе оказало обострение ситуации на Ближнем Востоке с увеличившимися объемами нефти в пути по более длинному обходному маршруту, а также данные о сокращении запасов нефти в США.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, инвесторы начинают осознавать, что ключевая ставка ЦБ РФ вышла на свои пиковые значения и к началу второго полугодия начнет снижаться, а к концу года может добраться и до 10-11%. На этих ожиданиях в дальнейшем можно ожидать снижения доходностей ОФЗ и переоценки рынка акций вверх.

Также аналитики "Риком-Траста" обратили внимание на возросшие обороты торгов по акциям "Газпрома", что несколько поддержало рынок акций РФ в конце недели. Активизация операций в "Газпроме" дает надежду, что эти акции покажут опережающую динамику на подъеме, когда общий биржевой сантимент улучшится в условиях ожидаемого снижения ставок ЦБ РФ, полагают эксперты.

Фундаментальный новостной фон также продолжает радовать: "Газпром" (MOEX: GAZP) обновил рекорд суточных поставок газа по Единой системе газоснабжения России до 1814,7 млн кубометров. Предыдущий рекорд держался почти 10 лет. Дополнительный позитив могут нести перспективы подписания контракта на поставку газа в Китай по проекту "Сила Сибири-2".

Для бумаг "Газпрома" (166,3 руб.) сопротивлением выступает уровень 167 руб., при закреплении выше откроется путь к диапазону 175-180 руб. Тогда можно будет говорить, что период длительного сдерживания роста бумаг пройден. В акциях "Газпрома" к тому же по-прежнему не закрыт осенний дивидендный "гэп" 2022 года. Аналитики "Риком-Траста" прогнозируют вероятность роста акций на 15-20% на горизонте 1-2 лет, а выход газопровода "Сила Сибири-2" на проектную мощность состоится в пределах 5-7 лет, что свяжет компанию с Китаем на десятилетия, считают эксперты.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, перед российским рынком акций на следующей неделе по-прежнему будет стоять задача стабилизации выше ближайших важных сопротивлений 3200 и 1145 пунктов по индексам МосБиржи и РТС соответственно, при успешном выполнении которой можно ожидать движения к пикам конца прошлого года - в район 3290 и 1155 пунктов.

Препятствием для покупок акций в ближайшие дни может стать отсутствие запланированных важных корпоративных событий перед началом сезона итоговых отчетностей за 2023 год в конце января. В остальном уверенно все еще смотрятся потенциальные дивидендные истории ближайших месяцев, такие как банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), "Селигдар" (MOEX: SELG) и другие. Высоких выплат также ждут от Сбербанка и представителей нефтегазового сектора, телекоммуникационных компаний МТС и "Ростелекома" (MOEX: RTKM). Ритейлер Fix Price (MOEX: FIXP) в четверг закроет реестр по выплатам за 2023-2024 годы с доходностью около 3%, о которых объявил на этой неделе. На макроэкономическом фронте запланирована публикация индекса цен производителей России за ноябрь, напомнила аналитик.

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,4%, австралийский ASX Australia - на 1%, южнокорейский Kospi - на 1,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,5%), просела Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 потеряли 0,2-0,9%), но "плюсуют" США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,2-0,6%).

Потребительские цены в Японии в декабре выросли на 2,6% в годовом выражении. Темпы подъема замедлились по сравнению с 2,8% в ноябре и оказались минимальными с июля 2022 года.

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый центробанком страны) в прошлом месяце выросли на 2,3% в годовом выражении после подъема на 2,5% в ноябре. Результат совпал с консенсус-прогнозом и оказался минимальным за полтора года.

В Китае инвесторы продолжили отыгрывать данные о более медленном, чем ожидалось, росте китайской экономики в IV квартале: ВВП КНР повысился на 5,2% вместо ожидавшихся 5,3%.

Участники рынка полагают, что слабый рост экономики позволяет ожидать новых стимулов со стороны правительства, однако пока власти не торопятся объявлять о мерах поддержки, пишет Trading Economics.

Розничные продажи в Великобритании в декабре упали на 3,2% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS). Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 0,5%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены вернулись к росту и завершают неделю в "плюсе" на фоне геополитической напряженности и снижения запасов нефти в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $79,42 за баррель (+0,4% и +1,6% накануне), февральская цена WTI - $74,47 за баррель (+0,5% и +2,1% в четверг).

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,492 млн баррелей, до минимального уровня с октября, сообщило в четверг министерство энергетики страны. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились за неделю на 2,1 млн баррелей - максимально с сентября прошлого года. Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей, до 13,3 млн баррелей в сутки.

Международное энергетическое агентство улучшило прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2024 году на 180 тыс. б/с, до 1,24 млн б/с, по сравнению с оценкой, опубликованной месяцем ранее. В 2023 году рост спроса, согласно данным МЭА, был намного сильнее, составив около 2,3 млн б/с. Между тем, МЭА прогнозирует рекордный объем предложения "черного золота", на уровне 103,5 млн б/с, за счет роста добычи в США, Бразилии, Гайане и Канаде.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже подешевели акции SFI (MOEX: SFIN) (-8,5%), ПАО "Завод им. Лихачева" (MOEX: ZILL) (-3,6%), "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (-3,2%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-3,2%), ПАО "Хендерсон" (SPB: HNFG) (-2,7%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-2,4%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-2,4%).

Подорожали акции ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (+7,9%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+6,9%), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (+6,4%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+4,2%), ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (+4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 45,85 млрд рублей (из них 7,01 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,63 млрд рублей на бумаги "Магнита" и 3,54 млрд рублей на акции "Газпрома").