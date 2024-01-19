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19 января 2024 года 19:22

Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на падение UST

Москва. 19 января. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на ценовое падение американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов умеренно сузились.

Активность торгов на рынке отечественных евробондов в начале недели была крайне низкой из-за праздничного дня в США (День Мартина Лютера Кинга).

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 16 января была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries продемонстрировали во вторник умеренно негативную динамику, отыгрывая публикацию новой порции макроэкономических данных.

Индекс Empire State Manufacturing, рассчитываемый Федеральным резервным банком Нью-Йорка, упал в январе до минимальных с мая 2020 года минус 43,7 пункта с минус 14,5 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали роста индикатора активности в промышленном секторе штата до минус 5 пунктов.

В середине недели котировки российских еврооблигаций вновь показали боковую динамику, несмотря на продолжившееся снижение цен US Treasuries, отыгрывая как заявления представителей ряда мировых ЦБ, в том числе ФРС, так и публикацию в США новой порции макроэкономических данных. Процентные ставки казначейских облигаций США в ходе торгов 17 января достигли максимальных отметок с начала 2024 года, в частности, доходность 10-летних US Treasuries выросла на 4 базисных пункта по отношению к закрытию вторника, составив 4,11% годовых. Показатель для 2-летних бумаг увеличился на 8 базисных пунктов и достиг отметки 4,35% годовых, 30-летних бумаг - вырос на 3 базисных пункта, до 4,33% годовых.

Член совета управляющих американского ЦБ Кристофер Уоллер заявил, что Федрезерв, вероятно, сможет приступить к снижению ставки в текущем году, однако спешить с этим нет необходимости. "Когда придет время начать снижение ставки, я полагаю, что можно и нужно будет опускать ее методично и осторожно", - сказал Уоллер в ходе выступления на мероприятии в Брукингском институте.

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард допустила, что ставки в еврозоне будут снижены летом текущего года, однако отметила, что рынок слишком агрессивен в своих ожиданиях сроков и темпов смягчения ДКП. Кроме того, инфляция в Великобритании в декабре неожиданно ускорилась до 4% с 3,9% месяцем ранее, сообщило Национальное статистическое управление (ONS) страны. Ускорение зафиксировано впервые за 10 месяцев. Консенсус-прогноз предполагал замедление до 3,8%. Это также снижает вероятность скорого смягчения ДКП Банком Англии.

Розничные продажи в Соединенных Штатах в декабре увеличились на 0,6% относительно ноября, максимальными темпами за три месяца, сообщило министерство торговли страны в среду. Эксперты в среднем ожидали повышения на 0,4%. Между тем объем промышленного производства в США в декабре вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики в среднем не ожидали изменения. В ноябре, согласно пересмотренным данным, промпроизводство не изменилось, в то время как ранее было объявлено о повышении на 0,2%.

"Ястребиные" высказывания представителей Федеральной резервной системы (ФРС), а также более сильные, чем ожидалось, данные о динамике розничных продаж в США вынудили трейдеров корректировать прогнозы в отношении темпов снижения ставки американским ЦБ. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее снижения Федрезервом на 25 базисных пунктов в марте стала оцениваться рынком в 60% против 73,2% неделей ранее, по данным CME FedWatch. Трейдеры, однако, по-прежнему ждут, что ставка опустится ниже 4% к декабрю 2024 года с нынешнего уровня в 5,25-5,5% годовых, то есть закладывают семь ее снижений по 25 базисных пунктов.

Котировки отечественных евробондов в четверг вновь не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне наметившейся стабилизации ситуации в секторе американских казначейских обязательств. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе упало на 16 тыс. - до 187 тыс., минимума с сентября 2022 года, сообщило министерство труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 203 тыс., а не 202 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали роста числа заявок до 207 тыс., по данным Trading Economics. Опрошенные Bloomberg эксперты прогнозировали подъем до 205 тыс.

Между тем, число новостроек в США в декабре снизилось на 4,3% относительно предыдущего месяца, до 1,46 млн в пересчете на годовые темпы, говорится в пресс-релизе министерства торговли страны. В ноябре количество новостроек равнялось 1,525 млн, а не 1,56 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали падение показателя в прошлом месяце до 1,426 млн с ранее объявленного ноябрьского уровня.

В последний день недели котировки американских гособлигаций возобновили снижение на фоне публикации новой порции сильных макроэкономических данных, снижающих вероятность скорого смягчения денежно-кредитной политики ФРС, в то время как отечественные евробонды вновь находились в безыдейном состоянии. В результате доходность 10-летних US Treasuries в ходе торгов 19 января достигла уровня 4,18% годовых, 30-летних облигаций - 4,39% годовых, показатель для 2-летних бумаг вырос до 4,40% годовых.

Индекс потребительского доверия в США в январе вырос до максимальных с июля 2021 года 78,8 пункта с 69,7 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал рост до 70 пунктов. В январе прошлого года значение индикатора находилось на отметке 64,9 пункта.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли за неделю на 0,9% - до 64,07% от номинала (их доходность снизилась на 8 базисных пунктов и составила 9,98% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и неделей ранее, составила 67,2% от номинала (их доходность выросла на 1,5 базисного пункта, до 9,27% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 23 базисных пункта). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в стоимости за пять дней 0,82%, подешевев до 35,78% от номинала (его доходность увеличилась на 13 базисных пунктов и составила 14,77% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за неделю на 8,2% - до 70,75% от номинала (их доходность упала на 370 базисных пунктов и составила 20,18% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 1,1% - до 63,7% от номинала (доходность снизилась на 27 базисных пунктов и составила 18,35% годовых), а котировки евробондов РФ с погашением в 2029 году увеличились на 0,38% - до 50,62% от номинала (доходность опустилась на 1,5 базисного пункта, составив 19,9% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла всего на 0,06% - до 65,38% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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