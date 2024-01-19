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19 января 2024 года 19:38

Рубль в пятницу вырос к доллару и евро на фоне приближающихся налоговых выплат

Москва. 19 января. Доллар США, евро и китайский юань упали на Московской бирже по итогам торгов в пятницу; рубль вырос к бивалютной корзине на фоне подготовки компаний-экспортеров к первым налоговым выплатам года.

Курс доллара США составил 88,2 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 85 копеек ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 96,19 руб./EUR1, подешевев на 43 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 66,1 копейки, до 91,79 руб. Курс китайского юаня уменьшился на 4,9 копейки - до 12,22 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вырос к основным валютам по итогам пятничных торгов на фоне подготовки компаний-экспортеров к первому в этом году единому дню уплаты налогов, который приходится на понедельник, 29 января. Поддержку рублю продолжает оказывать обязательная продажа валюты экспортерами и продажа ЦБ РФ в рамках бюджетного правила. С 15 января по 31 января 2024 года ЦБ продает валюту в объеме до 16,7 млрд рублей в день, с 1 по 6 февраля будет продавать 15,9 млрд рублей (с 9 по 12 января продавал ее на 0,9 млрд рублей в день).

"Российский рубль сегодня вырос к доллару и евро. Поддержку рублю оказывают продажи валюты Банком России. Кроме того, в конце месяца экспортеры будут накапливать рубли для уплаты налогов, что также позитивно повлияет на рубль", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.

"Рубль после негативного открытия сразу перешел к активному восстановлению. В результате российская валюта вышла в хороший плюс, обновив вчерашний максимум. В середине торгов произошел коррекционный откат от достигнутых вершин, но вскоре рубль вернулся к восходящей динамике. Фактор налогового периода уже может постепенно усиливать свое позитивное влияние на курс рубля. Хотя пик фискальных платежей приходится на 29 января, многие экспортеры для этих целей могут раньше активизировать продажу иностранной валюты. Одним из стимулов к такому решению способны выступать опасения, что к концу месяца ее курс к рублю будет ниже, учитывая тенденцию последних недель. Сокращение импорта, которое обычно происходит в начале года после предновогоднего всплеска трат государственного и частного секторов, также оказывает поддержку рублю. Однако этот драйвер со временем будет быстро сходить на нет, уступая место сильно увеличившимся расходам госбюджета. Эффект может проявиться уже в конце января вместе с завершением налогового периода, что вернет рубль к ослаблению", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в 2023 году составило $50,2 млрд, что в 4,7 раза меньше, чем в 2022 году (рекордные $238,0 млрд). Такая информация содержится в оценке платежного баланса РФ, опубликованной в пятницу на сайте Банка России.

Профицит торгового баланса РФ в 2023 году снизился в 2,7 раза - до $118,3 млрд с $315,6 млрд в 2022 году, что было его историческим максимумом.

Как отмечается в комментарии ЦБ, уменьшение положительного сальдо торгового баланса в 2023 году по сравнению с 2022 годом на $197,3 млрд произошло за счет сокращения экспорта на $169,4 млрд, или на 29%, до $422,7 млрд с абсолютно максимальных $592,1 млрд, что в основном объясняется ухудшением ценовой конъюнктуры основных товаров российского экспорта при росте импорта товаров на $27,9 млрд, или на 10%, до $304,4 млрд с $276,5 млрд.

Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ, обновленному в конце октября, при среднегодовой цене нефти марки Brent $83 за баррель профицит счета текущих операций по итогам 2023 года ожидался в размере $60 млрд, профицит торгового баланса - $122 млрд, отрицательное сальдо внешней торговли услугами - $31 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - также $31 млрд.

ЦБ прогнозировал, что в 2024 году при среднегодовой цене нефти марки Brent $80 за баррель профицит счета текущих операций увеличится до $75 млрд, профицит торгового баланса - до $149 млрд, дефицит внешней торговли услугами составит $31 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов увеличится до $43 млрд.

Цены на нефть повышаются вечером в пятницу на фоне напряженности на Ближнем Востоке и ослабления доллара США.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК выросла на 0,29%, до $79,33 за баррель. Фьючерсы на WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,4%, до $74,4 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 1,6%, WTI - на 2,1%. С начала недели североморская марка выросла в цене примерно на 1%, североамериканская - на 2%.

Вооруженные силы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) совершили третье за три дня нападение на коммерческое судно, заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM). Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление хуситов сообщил об атаке на американское судно Chem Ranger в Аденском заливе.

Между тем индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,1%, что увеличивает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказывают опубликованные накануне данные об уменьшении коммерческих запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 2,492 млн баррелей, до минимального уровня с октября.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 7,14 копейки, до 88,5896 руб./$1, и уменьшил курс евро на 20,47 копейки, до 96,3835 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу опустился на 22,74 копейки по отношению к четвергу и составил 88,4966 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск уменьшился на 22,46 копейки и составил 88,5679 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 151,947 млн, из которых $343,682 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $808,265 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 28,34 копейки, до 96,3066 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 25,33 копейки, до 96,3634 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR480,607 млн, из которых EUR151,458 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR329,149 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 18 января выросла на 3 базисных пункта - до 15,62% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц осталась в пятницу на прежнем уровне - 15,41% годовых, на три месяца - повысилась относительно четверга на 3 базисных пункта, до 15,05% годовых, на шесть месяцев - увеличилась на 5 базисных пунктов, до 13,37% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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