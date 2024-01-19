Freedom Finance Global повысил целевую цену акций TSM до $125

Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM) со $110 до $125 за штуку, что соответствует рекомендации "покупать", говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Егора Толмачева.

"Компания представила квартальные результаты, которые в целом оказались немного лучше ожиданий инвесторов, как и гайденс на текущий квартал и весь 2024 год, - отмечает эксперт. - Комментарии относительно восстановления отрасли были довольно оптимистичными, хотя и упоминалась слабая активность потребителей. Реализация международных проектов идет по плану, но сохраняется частичная неопределенность с господдержкой США. Долгосрочный потенциал TSM, как лидера отрасли, остается неизменным, технологическая карта реализуется согласно плану. В 2024 году ожидается повышенное давление на маржу из-за роста производства по технологии N3, в том числе с переносом части оборудования из N5-фабрик. Ключевыми рисками остаются возможное снижение загрузки мощностей TSMC на фоне роста конкуренции (Samsung, Intel, GlobalFoundries)".

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