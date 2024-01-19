"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Globaltrans с целевой ценой 861,7 руб. в перспективе 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 26% от текущего ценового уровня, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе акции Globaltrans обладают потенциалом на фоне роста ставок на аренду полувагонов, а также возможностей, открывшихся по итогу утверждения акционерами смены юрисдикции с Кипра в СЭЗ Абу-Даби, - пишет аналитик Полина Щукина. - Несмотря на сокращение автопарка, Globaltrans продолжает повышать операционную эффективность, достигая рекордно низкого уровня порожнего пробега полувагонов с 2019 года. Ожидается, что предполагаемый рост арендных ставок, умеренная долговая нагрузка и надежный запас денежных средств гарантируют укрепление финансовых показателей Globaltrans в 2024 году".

Globaltrans - одна из крупнейших компаний в сфере грузовых железнодорожных перевозок на территории России и стран СНГ.

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