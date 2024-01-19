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Главная / Мнения аналитиков / Инвестбанк "Синара" сохраняет рекомендацию "продавать" для акций Tesla
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19 января 2024 года 17:06
Инвестбанк "Синара" сохраняет рекомендацию "продавать" для акций Tesla
Аналитики инвестиционного банка "Синара" подтверждают рекомендацию "продавать" для акций Tesla, прогнозируя сохранение давления на бумаги компании в ближайшее время, сообщается в обзоре банка. "Обострение глобальной конкуренции и нестабильность спроса на рынке электромобилей вынудили Tesla продолжить снижать цены на свою продукцию, на этот раз в Германии, - пишут эксперты Сергей Вахрамеев и Георгий Горбунов. - Мы ожидаем давления на акции компании в ближайшее время. Согласно нашей DCF-модели, справедливая стоимость одной бумаги Tesla составляет $160". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-TESLA-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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