S&P 500 готов для очередного теста отметки 4800 пунктов - Freedom Finance Global

S&P 500 готов для очередного теста отметки 4800 пунктов на торгах в пятницу, считает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов.

"S&P 500 выглядит готовым для очередного теста области 4800 пунктов с последующим ростом до 4820. Впрочем, мы сомневаемся, что индексу удастся закрепиться выше этих важных уровней, и по-прежнему предупреждаем о рисках образования ловушки для "быков", так как не видим признаков заметного расширения ралли. Ухудшение баланса рисков произойдет при уходе бенчмарка ниже 4680 пунктов", - пишет эксперт.

По его мнению, оптимизм в технологическом секторе может сохраниться, но чувствуется, что инвесторы действуют осторожно. Избирательно выкупаются активы с характеристиками "качества" (фактор Quality), а неприбыльные акции быстрорастущих представителей сектора остаются без заметного спроса. На взгляд Кононова, тема ИИ вновь вышла на первый план, но она отыгрывается лишь в бумагах big tech, производителей чипов и сопутствующей серверной инфраструктуры.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.