Рубль растет к доллару и евро на фоне приближающихся налоговых выплат

Москва. 19 января. Доллар США, евро и китайский юань активно снижаются на Московской бирже днем в пятницу; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне подготовки компаний-экспортеров к первым налоговым выплатам года.

Курс доллара США составил 88,29 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 75,75 копейки ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 96,12 руб./EUR1, подешевев на 50,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 64,28 копейки, до 91,81 руб. Курс китайского юаня уменьшился на 2,9 копейки - до 12,24 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно укрепляется к основным валютам в ходе дневных торгов на фоне подготовки компаний-экспортеров к первому в этом году единому дню уплаты налогов, который приходится на понедельник, 28 января. Поддержку рублю продолжает оказывать обязательная продажа валюты экспортерами и продажа ЦБ РФ в рамках бюджетного правила. С 15 января по 31 января 2024 года ЦБ продает валюту в объеме до 16,7 млрд рублей в день, с 1 по 6 февраля будет продавать 15,9 млрд рублей (с 9 по 12 января продавал ее на 0,9 млрд рублей в день).

Фундаментальные факторы помогут рублю продолжить укрепление на следующей неделе, полагает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова.

"Рублю для развития повышения на следующей неделе понадобится преодолеть максимумы текущего месяца 87,42 руб., 94,70 руб. и 12,09 руб. против доллара, евро и юаня соответственно, - отмечает эксперт. - Фундаментальные факторы, такие как возвращение к продаже валюты и золота Минфином, налоговый период, обязательная продажа валютной выручки экспортерами и высокие процентные ставки в РФ, в целом в конце января складываются в пользу рубля и указывают на высокую вероятность обновления локальных пиков".

Рубль обладает шансами на новую волну укрепления с целью 85 руб./$1, говорится в комментарии руководителя отдела инвестиционного консультирования компании "Алор Брокер" Алексея Антонова.

"Причин для ослабления российской валюты в ближайшее время мы не видим. Рубль по-прежнему будет получать поддержку от огромных продаж валюты Банком России и низкого спроса импортеров на доллары и юани в начале года. На следующей неделе ждем активизации экспортеров, которым надо бы начинать накапливать рубли под грядущую уплату январских налогов. На тонком и безыдейном рынке этого фактора может оказаться достаточно для того, чтобы зародить новую восходящую волну в рубле, которая прорвет преграду 87,5 руб./$1 и отправит курс в сторону следующей цели на уровне 85 руб./$1", - пишет эксперт.

Цены на нефть слабо снижаются в пятницу днем, но завершают неделю в плюсе на фоне геополитической напряженности и снижения запасов нефти в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК снизилась на 0,21%, до $78,92 за баррель. Фьючерсы на WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,28%, до $73,95 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 1,6%, WTI - на 2,1%. С начала недели североморская марка выросла в цене примерно на 1%, североамериканская - на 2%.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,492 млн баррелей, до минимального уровня с октября, сообщило в четверг министерство энергетики страны. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, сократились за неделю на 2,1 млн баррелей - максимально с сентября прошлого года.

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило на 180 тыс. баррелей в сутки прогноз мирового спроса на нефть на 2024 год. Теперь МЭА ожидает, что в текущем году спрос на нефть увеличится на 1,24 млн б/с, до 102,96 млн б/с.

На Ближнем Востоке, между тем, сохраняется сложная ситуация на фоне обменов ударами между военными США и йеменскими хуситами.