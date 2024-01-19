.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль растет к доллару и евро на фоне приближающихся налоговых выплат
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в декабре составила 0,7%
Рост потребительских цен в декабре замедлился до 0,73% после повышения на 1,11% в ноябре, сообщил Росстат. В целом инфляция в РФ в 2023 году составила 7,42% после 11,94% годом ранее. Рост цен в декабре оказался немного ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,8%
 
Дилеры предлагают создать госкорпорацию для развития автопрома
Ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) предлагает создать госкорпорацию по развитию автомобильной промышленности "Росавто". Об этом на пресс-конференции 18 января рассказал президент РоАД Алексей Подщеколдин. Эта инициатива будет оформлена в...
 
Граждане смогут проверять украшения на подделку в магазинах
Власти намерены бороться с продажей бижутерии под видом драгоценных украшений. Ювелирным магазинам придется устанавливать стенды для проверки подлинности изделий, следует из проекта постановления правительства, пишут "Известия" со ссылкой на проект....
 
Aurus могут начать собирать на бывшем заводе Toyota
Aurus рассматривает организацию сборки на базе бывшего завода Toyota в Шушарах. Источники "Коммерсанта" говорят, что в создании производства в регионе заинтересован "Газпром", который собирается войти в проект. Завод в Шушарах принадлежит ФГУП НАМИ,...
 
19 января 2024 года 15:43

Рубль растет к доллару и евро на фоне приближающихся налоговых выплат

Москва. 19 января. Доллар США, евро и китайский юань активно снижаются на Московской бирже днем в пятницу; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне подготовки компаний-экспортеров к первым налоговым выплатам года.

Курс доллара США составил 88,29 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 75,75 копейки ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 96,12 руб./EUR1, подешевев на 50,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 64,28 копейки, до 91,81 руб. Курс китайского юаня уменьшился на 2,9 копейки - до 12,24 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно укрепляется к основным валютам в ходе дневных торгов на фоне подготовки компаний-экспортеров к первому в этом году единому дню уплаты налогов, который приходится на понедельник, 28 января. Поддержку рублю продолжает оказывать обязательная продажа валюты экспортерами и продажа ЦБ РФ в рамках бюджетного правила. С 15 января по 31 января 2024 года ЦБ продает валюту в объеме до 16,7 млрд рублей в день, с 1 по 6 февраля будет продавать 15,9 млрд рублей (с 9 по 12 января продавал ее на 0,9 млрд рублей в день).

Фундаментальные факторы помогут рублю продолжить укрепление на следующей неделе, полагает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова.

"Рублю для развития повышения на следующей неделе понадобится преодолеть максимумы текущего месяца 87,42 руб., 94,70 руб. и 12,09 руб. против доллара, евро и юаня соответственно, - отмечает эксперт. - Фундаментальные факторы, такие как возвращение к продаже валюты и золота Минфином, налоговый период, обязательная продажа валютной выручки экспортерами и высокие процентные ставки в РФ, в целом в конце января складываются в пользу рубля и указывают на высокую вероятность обновления локальных пиков".

Рубль обладает шансами на новую волну укрепления с целью 85 руб./$1, говорится в комментарии руководителя отдела инвестиционного консультирования компании "Алор Брокер" Алексея Антонова.

"Причин для ослабления российской валюты в ближайшее время мы не видим. Рубль по-прежнему будет получать поддержку от огромных продаж валюты Банком России и низкого спроса импортеров на доллары и юани в начале года. На следующей неделе ждем активизации экспортеров, которым надо бы начинать накапливать рубли под грядущую уплату январских налогов. На тонком и безыдейном рынке этого фактора может оказаться достаточно для того, чтобы зародить новую восходящую волну в рубле, которая прорвет преграду 87,5 руб./$1 и отправит курс в сторону следующей цели на уровне 85 руб./$1", - пишет эксперт.

Цены на нефть слабо снижаются в пятницу днем, но завершают неделю в плюсе на фоне геополитической напряженности и снижения запасов нефти в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК снизилась на 0,21%, до $78,92 за баррель. Фьючерсы на WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,28%, до $73,95 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 1,6%, WTI - на 2,1%. С начала недели североморская марка выросла в цене примерно на 1%, североамериканская - на 2%.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,492 млн баррелей, до минимального уровня с октября, сообщило в четверг министерство энергетики страны. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, сократились за неделю на 2,1 млн баррелей - максимально с сентября прошлого года.

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило на 180 тыс. баррелей в сутки прогноз мирового спроса на нефть на 2024 год. Теперь МЭА ожидает, что в текущем году спрос на нефть увеличится на 1,24 млн б/с, до 102,96 млн б/с.

На Ближнем Востоке, между тем, сохраняется сложная ситуация на фоне обменов ударами между военными США и йеменскими хуситами.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
19 января 2024 года 20:00
Рынок акций РФ на неделе скорректировался после оптимистичного начала года
Рынок акций РФ в конце второй декады января скорректировался в рамках фиксации прибыли игроками после оптимистичного начала года: замедление роста нефти и смешанные сигналы с внешних фондовых площадок не способствовали сохранению "бычьих" настроений, индекс МосБиржи не смог преодолеть рубеж 3200 пунктов.    читать дальше
.
19 января 2024 года 19:48
Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю снижением на укреплении рубля, вырос Магнит
Москва. 19 января. Рынок акций РФ в пятницу просел в рамках коррекции из-за сокращения позиций игроками перед выходными и на фоне замедления роста нефти (Brent пытается закрепиться выше $79 за баррель), в то время как внешние фондовые площадки подавали позитивные сигналы. Индекс МосБиржи просел ниже 3170 пунктов на фоне укрепления рубля, при этом лидировали в откате акции финансовых компаний, отскочили вверх бумаги "Магнита" после снижения с начала года.    читать дальше
.
19 января 2024 года 19:38
Рубль в пятницу вырос к доллару и евро на фоне приближающихся налоговых выплат
Москва. 19 января. Доллар США, евро и китайский юань упали на Московской бирже по итогам торгов в пятницу; рубль вырос к бивалютной корзине на фоне подготовки компаний-экспортеров к первым налоговым выплатам года.    читать дальше
.
19 января 2024 года 19:22
Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на падение UST
Москва. 19 января. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на ценовое падение американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов умеренно сузились.    читать дальше
.
19 января 2024 года 19:03
Freedom Finance Global повысил целевую цену акций TSM до $125
Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM) со $110 до $125 за штуку, что соответствует рекомендации "покупать", говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Егора Толмачева. "Компания представила квартальные результаты, которые в целом...    читать дальше
.
19 января 2024 года 18:35
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям JPMorgan
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям JPMorgan Chase & Co. с целевой ценой $174,4 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 4,2% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Мы с осторожным оптимизмом оцениваем долгосрочные перспективы...    читать дальше
.
19 января 2024 года 18:03
SberCIB подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Fix Price
Аналитики SberCIB Investment Research подтверждают рекомендацию "покупать" для расписок Fix Price с целевой ценой 477 рублей за бумагу, что соответствует росту на 46% с текущих уровней, говорится в комментарии инвестбанка. "Расписки Fix Price с начала сентября подешевели на 27% на фоне слабого...    читать дальше
.
19 января 2024 года 17:38
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Globaltrans
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Globaltrans с целевой ценой 861,7 руб. в перспективе 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 26% от текущего ценового уровня, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе акции Globaltrans...    читать дальше
.
19 января 2024 года 17:06
Инвестбанк "Синара" сохраняет рекомендацию "продавать" для акций Tesla
Аналитики инвестиционного банка "Синара" подтверждают рекомендацию "продавать" для акций Tesla, прогнозируя сохранение давления на бумаги компании в ближайшее время, сообщается в обзоре банка. "Обострение глобальной конкуренции и нестабильность спроса на рынке электромобилей вынудили Tesla...    читать дальше
.
19 января 2024 года 16:37
S&P 500 готов для очередного теста отметки 4800 пунктов - Freedom Finance Global
S&P 500 готов для очередного теста отметки 4800 пунктов на торгах в пятницу, считает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов. "S&P 500 выглядит готовым для очередного теста области 4800 пунктов с последующим ростом до 4820. Впрочем, мы сомневаемся, что индексу удастся закрепиться выше этих...    читать дальше
.
19 января 2024 года 16:06
"Финам" понизил рейтинг акций Palo Alto до "продавать"
"Финам" понизил рейтинг акций Palo Alto Networks с "держать" до "продавать", сохранив целевую цену на уровне $ 277 за штуку, что предполагает снижение на 17,5%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. Аналитик Никита Степанов отмечает, что за последние 8 торговых дней акции Palo Alto...    читать дальше
.
19 января 2024 года 15:30
SberCIB сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Артген биотех"
SberCIB Investment Research сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Артген биотех" с целевой ценой 123 рубля за штуку, что предполагает рост на 6% с текущих уровней, отмечается в комментарии. "Компания "Артген биотех" опубликовала пресс-релиз с ключевыми финансовыми результатами за девять...    читать дальше
.
19 января 2024 года 15:00
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Alibaba с целью $102,5
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Alibaba Group Holding с целью $102,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 22,7%, стоп-приказ: $76,75, говорится в комментарии инвестиционной компании. Alibaba активно проводит обратный...    читать дальше
.
19 января 2024 года 14:31
Фундаментальные факторы помогут рублю продолжить укрепление на следующей неделе - "Велес Капитал"
Фундаментальные факторы помогут рублю продолжить укрепление на следующей неделе, полагает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. "Рублю для развития повышения на следующей неделе понадобится преодолеть максимумы текущего месяца 87,42 руб., 94,70 руб. и 12,09 руб. против доллара, евро и юаня...    читать дальше
.
19 января 2024 года 14:00
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции НОВАТЭКа с целью 1687 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "НОВАТЭКа" с целью 1687 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15%, стоп-приказ: 1429 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "По итогам 2023 года объем добычи...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.