"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Alibaba с целью $102,5

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Alibaba Group Holding с целью $102,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 22,7%, стоп-приказ: $76,75, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Alibaba активно проводит обратный выкуп своих акций. Аналитики ожидают, что в течение 2025 финансового года компания выкупит своих акций на $10,9 млрд, что соответствует 6,4% доходности - высокое для китайского рынка значение. Кроме того, Alibaba впервые выплатила дивиденды ($0,125 на акцию, доходность -1,5%), и в будущем выплаты могут продолжиться.

"С технической точки зрения акции находятся на ключевом уровне поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $76,75 риск на портфель составит 0,81%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,8", - указывают в "Финаме".

Alibaba - крупнейший в Китае игрок в сфере e-commerce. У компании есть китайские и международные подразделения, которые занимаются как розничной онлайн-торговлей, так и оптовой реализацией.

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