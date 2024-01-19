Фундаментальные факторы помогут рублю продолжить укрепление на следующей неделе - "Велес Капитал"

Фундаментальные факторы помогут рублю продолжить укрепление на следующей неделе, полагает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова.

"Рублю для развития повышения на следующей неделе понадобится преодолеть максимумы текущего месяца 87,42 руб., 94,70 руб. и 12,09 руб. против доллара, евро и юаня соответственно, - отмечает эксперт. - Фундаментальные факторы, такие как возвращение к продаже валюты и золота Минфином, налоговый период, обязательная продажа валютной выручки экспортерами и высокие процентные ставки в РФ в целом в конце января складываются в пользу рубля и указывают на высокую вероятность обновления локальных пиков".

Цены на нефть Brent остаются выше важной поддержки $75/барр., но, на взгляд Кожуховой, все еще не могут преодолеть сопротивления $81/барр., которое открыло бы перед котировками дорогу в район $82,60 и $84,60 (максимумы с ноября). "Наращиванию покупок по-прежнему мешают сдержанные перспективы мирового спроса на нефть в этом году, а вывести цены из боковика могут потенциальные перебои с предложением, в частности, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке", - указывает аналитик инвесткомпании.

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