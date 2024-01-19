Среднесрочно акции Газпрома выглядят слабо - "Алор Брокер"

Акции "Газпрома" выглядят слабо в среднесрочной перспективе, считает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Да, есть надежды на увеличение прокачки газа в Китай, но те доходы, которые компания зарабатывала в Европе, в ближайшие годы получить вряд ли удастся. Возможно, "Газпром" выплатит дивиденды за 2023 год, причем не исключено, что с дивдоходностью около 10%, но это все равно ниже безрисковой ставки и того же Сбербанка, у которого бизнес более привлекательный", - пишет эксперт в комментарии.

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