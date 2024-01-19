Рынок акций РФ утром просел к 3150п по индексу МосБиржи во главе с бумагами НЛМК

Москва. 19 января. Рынок акций РФ утром в пятницу скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками на фоне приостановки роста нефти, в то время как внешние фондовые площадки подают позитивные сигналы; индекс МосБиржи утром локально проседал в район поддержки 3150 пунктов, при этом лидерами отката выступили бумаги "Новолипецкого металлургического комбината".

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3162,79 пункта (-0,5%, минимум сессии - 3154,52 пункта), индекс РТС - 1123,31 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,7%.

Доллар просел до 88,68 рубля (-0,37 рубля).

Подешевели акции "НЛМК" (-1,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,7%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,6%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,1% и -0,4% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7% и -0,6% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,6%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,4%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

Подорожали акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", внешний фон сложно назвать благоприятным: нефть приостановила рост, а рубль вновь укрепляется, что нивелирует достижения предыдущего дня.

Пока что главное препятствие для индекса МосБиржи - уровень 3200 пунктов - остается непреодолимым для рынка, которому нужен катализатор. Активный рост начнется после преодоления боковика, который сложился с 12 января, целью роста может выступить рубеж 3300 пунктов, полагают эксперты "БКС МИ".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на зарубежных площадках преобладает оптимизм, а российский рынок находится под давлением продавцов. Индексы МосБиржи и РТС пока не получили поддержки покупателей в акциях крупнейших эмитентов. Индикатор МосБиржи проявил неуверенность у сопротивления 3200 пунктов и откатился в район поддержки 3150 пунктов, а долларовый индекс РТС продолжает движение к поддержке 1115 пунктов, считает аналитик.

Внешний фон в пятницу можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть стабильны после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. В США ожидается выход статистики по рынку жилья, а также экономических и инфляционных ожиданий Мичиганского университета. В целом по итогам недели американский рынок подтверждает нацеленность на развитие роста и отступил от района краткосрочных поддержек, но еще не преодолел важных сопротивлений (в частности, района 4800 пунктов по индексу S&P 500), полагает аналитик.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром почти не изменяют позиций после повышения на 1,5-2% накануне. Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежемесячном отчете в четверг повысило прогноз по росту спроса на нефть в этом году на 180 тыс. б/с, до 1,24 млн б/с, что, однако, меньше ожиданий по увеличению предложения на 1,5 млн б/с, отметила Кожухова.

Как отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов, в пятницу на рынке акций РФ может сохраниться сдержанно коррекционный настрой - индекс МосБиржи перед выходными может инерционно протестировать нижнюю границу целевого диапазона 3160-3210 пунктов.

Однако, учитывая отсутствие негативных экономических новостей и стабилизацию ситуации на рынке нефти, значимых факторов для активизации продаж пока не видно. Несмотря на затягивание безыдейной фазы, сценарий улучшения сантимента в дальнейшем, с развитием движения индекса МосБиржи в направлении осенних максимумов, остается более вероятным, считает аналитик.

В США в четверг индексы акций выросли на 0,5-1,4% во главе с Nasdaq вслед за подъемом котировок акций технологических компаний.

Статданные, опубликованные в четверг, показали снижение числа новых заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе до минимума с сентября 2022 года. Показатель сократился на 16 тыс. - до 187 тыс., сообщило министерство труда США. Аналитики в среднем ожидали роста числа заявок до 207 тыс., по данным Trading Economics.

Между тем, число новостроек в Штатах в декабре снизилось на 4,3% относительно предыдущего месяца, до 1,46 млн в пересчете на годовые темпы, сообщил Минторг. В ноябре количество новостроек равнялось 1,525 млн, а не 1,56 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали падение показателя в прошлом месяце до 1,426 млн с ранее объявленного ноябрьского уровня, по данным Trading Economics.

В Азии в пятницу также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,4%, австралийский ASX Australia - на 1%, южнокорейский Kospi - на 1,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,6%), "плюсуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX прибавляют 0,2-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют 0,03-0,4%).

Потребительские цены в Японии в декабре выросли на 2,6% в годовом выражении. Темпы подъема замедлились по сравнению с 2,8% в ноябре и оказались минимальными с июля 2022 года.

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый центробанком страны) в прошлом месяце выросли на 2,3% в годовом выражении после подъема на 2,5% в ноябре. Результат совпал с консенсус-прогнозом и оказался минимальным за полтора года.

Китайский рынок проседает, инвесторы продолжают отыгрывать данные о более медленном, чем ожидалось, росте китайской экономики в IV квартале - ВВП КНР повысился на 5,2% вместо ожидавшихся 5,3%.

Участники рынка полагают, что слабый рост экономики позволяет ожидать новых стимулов со стороны правительства, однако пока власти не торопятся объявлять о мерах поддержки, пишет Trading Economics.

Розничные продажи в Великобритании в декабре упали на 3,2% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS). Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 0,5%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены стабилизировались, но завершают неделю в "плюсе" на фоне геополитической напряженности и снижения запасов нефти в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $79,1 за баррель (+0,01% и +1,6% накануне), февральская цена WTI - $74,16 за баррель (+0,2% и +2,1% в четверг).

С начала недели Brent подорожала на 0,9%, WTI - на 2%.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,492 млн баррелей, до минимального уровня с октября, сообщило в четверг министерство энергетики страны. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились за неделю на 2,1 млн баррелей - максимально с сентября прошлого года. Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей, до 13,3 млн баррелей в сутки.

Резервы бензина в Штатах выросли на прошлой неделе на 3,08 млн баррелей, дистиллятов - на 2,37 млн баррелей.

Международное энергетическое агентство улучшило прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2024 году на 180 тыс. б/с, до 1,24 млн б/с, по сравнению с оценкой, опубликованной месяцем ранее. В 2023 году рост спроса, согласно данным МЭА, был намного сильнее, составив около 2,3 млн б/с. Между тем, МЭА прогнозирует рекордный объем предложения "черного золота", на уровне 103,5 млн б/с, за счет роста добычи в США, Бразилии, Гайане и Канаде.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже подешевели акции SFI (MOEX: SFIN) (-4%), "префы" "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-3%), акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-2,6%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-2,5%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-2,5%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-2,5%).

Подорожали акции ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (+8,8% и +3,9% "префы"), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+5,7%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+4,1%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+4,1%), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+3,6%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+3,3%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+2,9% и +9,5% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 12,89 млрд рублей (из них 1,58 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,51 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 887,35 млн рублей на акции "Яндекса").