Рубль может остаться вблизи 88,5-89,5 руб./$1 в ближайшие торговые дни - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары доллар/рубль пока может остаться вблизи уровней 88,5-89,5 руб./$1, однако во второй половине предстоящей недели он способен укрепиться до 87 руб./$1 в связи с более высоким предложением валюты на фоне январского налогового периода, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

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