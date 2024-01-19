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19 января 2024 года 11:16

ПСБ сохраняет рекомендацию "держать" для акций Газпрома

Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет рекомендацию "держать" для акций "Газпрома" с прогнозной стоимостью на уровне 190 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"Европейские цены на природный газ упали ниже $320 за тыс. куб. м - самый низкий уровень с августа 2023 года, так как трейдеры уверены, что огромные запасы позволят спокойно пережить зиму. По данным Gas Infrastructure Europe, хранилища ЕС заполнены на 83%. Это максимум для текущего времени года. Такой процент заполнения наблюдается всего второй раз с 2011 года. Потребление газа остается значительно ниже нормального уровня, что в сочетании со стабильными поставками СПГ и трубопроводного газа и приводит к рекордным запасам. По данным Kpler, страны ЕС импортировали около 100 млн тонн СПГ в 2023 году, что на 5% выше рекордного уровня в 2022 году. Это не только помогает снизить риск любых шоков по спросу или предложению до конца зимы, но и означает, что в предстоящее лето будет меньше дополнительного спроса на пополнение хранилищ. Если Европа не увидит экстремально холодную погоду до конца зимы, то март может закончиться с наполнением хранилищ на уровне 50-55%, - пишут эксперты в материале. - Таким образом, у цен на газ предпосылок для роста пока нет, скорее консолидация в районе $300 за тыс. куб. м. Это умеренно негативно для "Газпрома", так как компания зависит и от спроса Европы на газ, и от цен. Мы считаем, что Китай не сможет в полной мере покрыть выпавшие европейские объемы".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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