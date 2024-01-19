Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 19 января. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг уверенным ростом вслед за подъемом котировок акций технологических компаний. Бумаги представителей полупроводниковой отрасли повысились благодаря более сильной, чем ожидалось, отчетности ведущего мирового производителя чипов на заказ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (SPB: TSM) за четвертый квартал.

Статданные, опубликованные в четверг, показали снижение числа новых заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе до минимума с сентября 2022 года. Показатель сократился на 16 тыс. - до 187 тыс., сообщило министерство труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 203 тыс., а не 202 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали роста числа заявок до 207 тыс. Между тем, число новостроек в Соединенных Штатах в декабре снизилось на 4,3% относительно предыдущего месяца, до 1,46 млн в пересчете на годовые темпы. В ноябре количество новостроек равнялось 1,525 млн, а не 1,56 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали падение показателя в прошлом месяце до 1,426 млн с ранее объявленного ноябрьского уровня.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно поднимаются в пятницу благодаря росту Уолл-стрит накануне. Японский фондовый индекс Nikkei 225 по итогам торгов прибавил 1,4%. Южнокорейский фондовый индекс Kospi увеличился на 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1%, индийский S&P BSE Sensex - на 0,7%.

Тем временем китайский фондовый индекс Shanghai Composite опускается в ходе торгов на 0,65%, гонконгский Hang Seng - на 0,25%. С начала недели китайский индекс потерял около 1,6%, гонконгский - порядка 4,7%. Инвесторы по-прежнему реагируют на данные о более медленном, чем ожидалось, росте китайской экономики в четвертом квартале - ВВП КНР повысился на 5,2% вместо ожидавшихся 5,3%. Участники рынка полагают, что слабый рост экономики позволяет ожидать новых стимулов со стороны правительства, однако пока власти не торопятся объявлять о мерах поддержки, пишет Trading Economics.

В свою очередь цены на нефть стабильны в пятницу утром, но завершают неделю в плюсе на фоне геополитической напряженности и снижения запасов нефти в США. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $79,01 за баррель, что всего на 0,11% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на 1,6%, до $79,1 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи повысились в цене к этому времени на 0,04%, до $74,11 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на 2,1%, до $74,08 за баррель. С начала этой недели Brent подорожала на 0,9%, WTI - на 2%.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,492 млн баррелей, до минимального уровня с октября, сообщило в четверг министерство энергетики страны. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились за неделю на 2,1 млн баррелей - максимально с сентября прошлого года. Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей, до 13,3 млн баррелей в сутки (б/с). Резервы бензина в Штатах выросли на прошлой неделе на 3,08 млн баррелей, дистиллятов - на 2,37 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 18 января снизилась в 1,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 10,137 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,347 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг снизился всего на 0,04% и составил 105,81 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,01%, опустившись до 876,77 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Европлан-001Р-01" (+0,44%), "Почта России БО-002P-01" (+0,34%) и "МТС-001P-22" (+0,26%), а в лидерах снижения - облигации "Автодор-003Р-02" (-0,83%), "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (-0,81%) и "ВЭБ.РФ-21" (-0,29%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "СибАвтоТранс" завершило размещение 5-летних облигаций серии 001P-03 объемом 400 млн рублей. Ставка квартальных купонов была установлена на весь срок обращения в размере 19% годовых. По выпуску будет предусмотрена амортизация: в даты окончания 8-11-го купонов будет погашено по 5% от номинала, в даты завершения 12-15-го купонов - по 7,5% от номинала и в даты выплаты 16-20-го купонов - по 10% от номинала.

АО "Бизнес альянс" в первой декаде февраля планирует начать размещение двух выпусков 3-летних облигаций серий 001Р-03 и 001Р-04 общим объемом до 1 млрд рублей. Объем каждого из займов составит до 500 млн рублей. Купоны по обоим выпускам ежемесячные. Ставка купонов по выпуску 001Р-03 будет переменной и рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая на 5-й рабочей день до начала купона, плюс 4% годовых. Купоны по займу 001Р-04 фиксированные, ориентир ставки 1-6-го купонов установлен на уровне 20% годовых, 7-12-го купонов - 18% годовых, 13-30-го - 17% годовых, 31-36-го - 16% годовых, что соответствует доходности на уровне 19,17% годовых.

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (прежнее название ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES)) установило ставку 43-го купона облигаций 26-й и 27-й серий в размере 8,42% годовых. Компания разместила инфраструктурные бонды 26-27-й серий на общую сумму 26 млрд рублей в августе 2013 года. Срок обращения облигаций - 35 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 2-136-го купонов зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год плюс 1%. По облигациям объявлена 34-летняя оферта.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 61-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 22,25% годовых. Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 300 млн рублей началось 15 марта 2019 года и закончилось в сентябре 2019 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 14% годовых. Ставки последующих купонов привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ и рассчитываются по формуле. Купоны по выпуску выплачиваются ежемесячно.

МФК "Быстроденьги" установила ставку 22-го купона выпуска облигаций серии 001P-01 на уровне 21% годовых. Компания завершила размещение 3-летнего выпуска номинальным объемом 150 млн рублей в июле 2022 года, реализовав 88% займа на 132,085 млн рублей. Бонды размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-4-го купонов была установлена на уровне 24% годовых. Ставка 5-36-го купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Купоны ежемесячные.