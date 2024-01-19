Вероятность начала коррекции вниз по индексу Мосбиржи в целом высокая - инвестбанк "Синара"

Вероятность начала коррекционного движения вниз по индексу Мосбиржи в скором времени в отсутствие позитивных новостей высокая, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

"Рынок продолжает "топтаться" на месте, и по итогам четверга индекс Мосбиржи остался вблизи 3180 пунктов. Курс рубля и цены на нефть тоже сильно не изменились, несмотря на публикацию МЭА весьма консервативного отчета. Приток новых денег на рынок (дивиденды и обмен активов) почти иссяк, а значит, пока сильные катализаторы не появятся на горизонте, индекс вряд ли возобновит свой путь наверх. Дорогое фондирование не позволит инвесторам долго терпеть боковой тренд, поэтому в отсутствие позитивных новостей мы видим высокую вероятность коррекции в скором времени". - пишут эксперты в обзоре.

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