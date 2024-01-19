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Главная / Мнения аналитиков / Вероятность начала коррекции вниз по индексу Мосбиржи в целом высокая - инвестбанк "Синара"
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19 января 2024 года 09:57
Вероятность начала коррекции вниз по индексу Мосбиржи в целом высокая - инвестбанк "Синара"
Вероятность начала коррекционного движения вниз по индексу Мосбиржи в скором времени в отсутствие позитивных новостей высокая, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". "Рынок продолжает "топтаться" на месте, и по итогам четверга индекс Мосбиржи остался вблизи 3180 пунктов. Курс рубля и цены на нефть тоже сильно не изменились, несмотря на публикацию МЭА весьма консервативного отчета. Приток новых денег на рынок (дивиденды и обмен активов) почти иссяк, а значит, пока сильные катализаторы не появятся на горизонте, индекс вряд ли возобновит свой путь наверх. Дорогое фондирование не позволит инвесторам долго терпеть боковой тренд, поэтому в отсутствие позитивных новостей мы видим высокую вероятность коррекции в скором времени". - пишут эксперты в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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