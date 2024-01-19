Возможно сдержанное снижение индекса Мосбиржи на торгах в пятницу - ПСБ

Возможно сохранение сдержанно коррекционного настроя рынка акций РФ на торгах в пятницу, и инерционное тестирование индексом Мосбиржи перед выходными нижней границы диапазона 3160-3210 пунктов, считает эксперт Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Однако, учитывая отсутствие негативных экономических новостей и стабилизацию ситуации на рынке нефти, пока не видим значимых факторов для активизации продаж. Несмотря на затягивание безыдейной фазы, сценарий улучшения сантимента в дальнейшем, с развитием движения индекса Мосбиржи в направлении осенних максимумов, на наш взгляд, остается более вероятным", - указывает аналитик в комментарии.

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