Brent торгуется около $79 за баррель

Фондовые индексы США в четверг выросли. Фондовые индексы стран АТР преимущественно поднимаются в пятницу. Цены на нефть стабильны в пятницу утром.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг уверенным ростом вслед за подъемом котировок акций технологических компаний.

Бумаги представителей полупроводниковой отрасли повысились благодаря более сильной, чем ожидалось, отчетности ведущего мирового производителя чипов на заказ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (SPB: TSM) за четвертый квартал.

Акции Intel Corp. (SPB: INTC) подорожали на 1,5%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 1,9%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) Inc. - на 1,6%, Micron Technology (SPB: MU) Inc. - на 1,9%.

Бумаги Apple Inc. (SPB: AAPL) выросли в цене на 3,3% - до $188,63 - вслед за улучшением рекомендации для акций компании аналитиком BofA Securities Вамси Моханом до "покупать" с "нейтрально". Эксперт повысил прогнозную цену бумаг Apple до $225 с $208, отметив ожидания роста спроса на iPhone.

Статданные, опубликованные в четверг, показали снижение числа новых заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе до минимума с сентября 2022 года.

Показатель сократился на 16 тыс. - до 187 тыс., сообщило министерство труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 203 тыс., а не 202 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали роста числа заявок до 207 тыс., по данным Trading Economics.

Между тем, число новостроек в Штатах в декабре снизилось на 4,3% относительно предыдущего месяца, до 1,46 млн в пересчете на годовые темпы, сообщил Минторг. В ноябре количество новостроек равнялось 1,525 млн, а не 1,56 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали падение показателя в прошлом месяце до 1,426 млн с ранее объявленного ноябрьского уровня, по данным Trading Economics.

Стоимость бумаг Alphabet Inc. (SPB: GOOG) увеличилась на 1,4%. Главный исполнительный директор Google (входит в Alphabet) Сундар Пичаи предупредил о новых сокращениях штата в текущем году, пишет CNBC со ссылкой на оказавшееся в распоряжении издания письмо гендиректора сотрудникам компании.

Капитализация американского страховщика Humana Inc. (SPB: HUM) упала на 8%. Компания понизила прогноз чистой и скорректированной прибыли за 2023 год.

Акции американского застройщика M.D.C. Holdings Inc. (MDC) подорожали на 18,4% после сообщения о покупке компании японским девелопером Sekisui House Ltd. за $4,9 млрд.

Рыночная стоимость производителя обуви Birkenstock Holding упала на 7,7%. Первая отчетность компании после IPO, состоявшегося в октябре прошлого года, оказалась лучше прогнозов рынка. Однако Birkenstock предупредила, что план расширения операций негативно скажется на ее прибыли в 2024 фингоду. Кроме того, компания ожидает замедления темпов роста выручки в текущем фингоду до 17-18% с 20% годом ранее.

Индекс Dow Jones Industrial Average на закрытие рынка в четверг поднялся на 201,94 пункта (0,54%) и составил 37468,61 пункт.

Standard & Poor''s 500 вырос на 41,73 пункта (0,88%) - до 4780,94 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 200,03 пункта (1,35%) и составил 15055,65 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно поднимаются в пятницу благодаря росту Уолл-стрит накануне.

Основные американские индексы в четверг выросли на 0,5-1,4%, главным образом за счет акций представителей ИТ-сектора.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 растет на 1,2%.

Как сообщалось, потребительские цены в Японии в декабре выросли на 2,6% в годовом выражении. Темпы подъема замедлились по сравнению с 2,8% в ноябре и оказались минимальными с июля 2022 года.

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый центробанком страны) в прошлом месяце выросли на 2,3% в годовом выражении после подъема на 2,5% в ноябре. Результат совпал с консенсус-прогнозом и оказался минимальным за полтора года.

Капитализация Tokyo Electron поднимается на 5,1%, Advantest - на 8,8%, Disco Corp. - на 4%, Renesas Electronics - на 5,4%, SoftBank Group - на 2%.

Тем временем китайский фондовый индекс Shanghai Composite опускается в ходе торгов на 0,65%, гонконгский Hang Seng - на 0,25%. С начала недели китайский индекс потерял около 1,6%, гонконгский - порядка 4,7%.

Инвесторы по-прежнему реагируют на данные о более медленном, чем ожидалось, росте китайской экономики в четвертом квартале - ВВП КНР повысился на 5,2% вместо ожидавшихся 5,3%.

Участники рынка полагают, что слабый рост экономики позволяет ожидать новых стимулов со стороны правительства, однако пока власти не торопятся объявлять о мерах поддержки, пишет Trading Economics.

В Гонконге существенное снижение демонстрируют акции Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.(-4%), China Shenhua Energy Co. (-3,6%), Xinyi Glass Holdings Ltd. (-3,55%) и Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177) (-3,3%).

Заметное падение в Шанхае показывают бумаги Longi Green Energy (-1,9%), Eoptolink Technology (-1,5%), iSoftStone (-5,3%), Shanghai Dragon (-1,4%) и Tianqi Lithium (-1,3%).

Южнокорейский фондовый индекс Kospi повысился на 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1%, индийский S&P BSE Sensex - на 0,7%.

Цена бумаг Samsung Electronics, крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, выросла на 3,1%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,4%.

Акции BHP Group подорожали на 1%, Fortescue Metals - на 1,8%, Woodside Energy - на 1,6%. Рыночная стоимость Whitehaven Coal подскочила на 6,7% благодаря сильным операционным показателям.

Капитализация Bharti Airtel увеличивается на 3,1%, Axis Bank - на 2,5%, ICICI Bank (SPB: IBN) - на 2%.

Цены на нефть стабильны в пятницу, но завершают неделю в плюсе на фоне геополитической напряженности и снижения запасов нефти в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $78,98 за баррель, что на $0,12 (0,15%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $1,22 (1,6%), до $79,1 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на $0,08 (0,11%), до $74,16 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $1,52 (2,1%), до $74,08 за баррель.

С начала этой недели Brent подорожала на 0,9%, WTI - на 2%.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,492 млн баррелей, до минимального уровня с октября, сообщило в четверг министерство энергетики страны. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, сократились за неделю на 2,1 млн баррелей - максимально с сентября прошлого года.

Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей, до 13,3 млн баррелей в сутки (б/с).

Резервы бензина в Штатах выросли на прошлой неделе на 3,08 млн баррелей, дистиллятов - на 2,37 млн баррелей.

Международное энергетическое агентство (МЭА), опубликовавшее ежемесячный обзор по нефтяному рынку накануне, ожидает, что темпы роста спроса на нефть в 2023 году сократятся до 1,2 млн б/с с 2,3 млн б/с в 2023 году.

Прогноз МЭА "согласуется с ожиданиями ОПЕК стабильного увеличения спроса", отмечает аналитик FOREX.com и City Index Мэтью Веллер, мнение которого приводит Market Watch.

Тем не менее, "прогноз ОПЕК в отношении спроса в этом году существенно сильнее", говорит эксперт.