Акции Alcoa непривлекательны для покупки по текущим ценам - Freedom Finance Global

Акции Alcoa не выглядят привлекательными для покупки по текущим ценам, говорится в обзоре аналитика Freedom Finance Global Виталия Кононова.

"Компания представила негативные результаты квартальной отчетности, которые соответствуют ожиданиям, поэтому слабые финансовые показатели, а также напоминания о приостановке производств не стали сюрпризом. Простой производственных мощностей, отсутствие поддержки цен на алюминий, а также вялые драйверы спроса на металл отрицательно сказываются на перспективах компании в прогнозируемом будущем. Alcoa не выглядит привлекательной по текущим ценам. В частности, она выглядит дорогой для приобретения на основе сравнительных мультипликаторов, торгуясь с почти трехкратной премией по сравнению с зарубежными конкурентами и с двукратной к собственному значению EV/EBITDA", - пишет эксперт.

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