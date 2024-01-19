Рубль стабилен относительно доллара и юаня в условиях отсутствия ярких сигналов к движению

Москва. 19 января. Доллар США и юань практически не меняются на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль стабилен в условиях отсутствия ярких сигналов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 89,1025 руб./$1 (+5,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 44,15 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,4 коп. - до 12,279 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта не меняется в начале торгов, ожидая новых драйверов к движению. Нефтяные котировки немного снижаются, мировые рынки капитала меняются разнонаправленно. При этом некоторую поддержку рублю продолжает оказывать продажа выручки компаниями-экспортерами, в том числе в рамках начала подготовки к налоговым выплатам января.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $78,89 за баррель, что на 0,25% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена февральских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $74,03 за баррель, что на 0,05% ниже относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг уверенным ростом вслед за подъемом котировок акций технологических компаний.

Статданные, опубликованные в четверг, показали снижение числа новых заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе до минимума с сентября 2022 года.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в пятницу меняются разнонаправленно. Японский Nikkei 225 прибавляет 1,42%, китайский CSI300 снижается на 0,29%, гонконгский Hang Seng - на 0,22%, южнокорейский Kospi растет на 0,95%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 1,06%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет 0,08%.