Цены евробондов РФ в четверг продемонстрировали боковую динамику на фоне наметившейся стабилизации UST

Москва. 18 января. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали боковую динамику на фоне наметившейся стабилизации ситуации в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ оказались незначительными.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 10 базисных пунктов - до 63,6% от номинала (их доходность снизилась на 1 базисный пункт, составив 10,06% годовых). Облигации с погашением в 2042 году не продемонстрировали ярко выраженной динамики - их котировки остались на уровне 67,2% от номинала (доходность не изменилась и составила 9,26% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился всего на 1 базисный пункт). Котировки самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году снизились за день на 1 базисный пункт - до 35,78% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта, составив 14,77% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день на 4 базисных пункта - до 71,27% от номинала (их доходность выросла на 10 базисных пунктов, составив 19,8% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году упали в цене на 28 базисных пунктов, подешевев до 63,65% от номинала (их доходность выросла на 20 базисных пунктов, до 18,36% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 50,6% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта, составив 19,9% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день всего на 3 базисных пункта, составив 65,26% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 18 января была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries после нескольких дней умеренного снижения в четверг пытаются стабилизироваться в ожидании выступления главы Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэля Бостика.

"Ястребиные" высказывания некоторых представителей Федеральной резервной системы (ФРС), сделанные ранее, а также более сильные, чем ожидалось, данные о динамике розничных продаж в США вынуждают трейдеров корректировать прогнозы в отношении темпов снижения ставки американским ЦБ. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее снижения Федрезервом на 25 базисных пунктов в марте оценивается рынком в 63% против 73,2% неделей ранее, по данным CME FedWatch. Трейдеры, однако, по-прежнему ждут, что ставка опустится ниже 4% к декабрю 2024 года с нынешнего уровня в 5,25-5,5% годовых, то есть закладывают семь ее снижений по 25 базисных пунктов, отмечает Market Watch.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе упало на 16 тыс. - до 187 тыс., минимума с сентября 2022 года, сообщило министерство труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 203 тыс., а не 202 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали роста числа заявок до 207 тыс., по данным Trading Economics. Опрошенные Bloomberg эксперты прогнозировали подъем до 205 тыс.

Между тем, число новостроек в США в декабре снизилось на 4,3% относительно предыдущего месяца, до 1,46 млн в пересчете на годовые темпы, говорится в пресс-релизе министерства торговли страны. В ноябре количество новостроек равнялось 1,525 млн, а не 1,56 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали падение показателя в прошлом месяце до 1,426 млн с ранее объявленного ноябрьского уровня.