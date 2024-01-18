Рынок акций РФ в четверг просел ниже 3180п по индексу МосБиржи, вырос Газпром

Москва. 18 января. Рынок акций РФ в четверг умеренно просел по индексам в рамках фиксации прибыли игроками на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и возросшей волатильности нефти (Brent опускалась ниже $77,5 за баррель, но вечером отскочила к $78,5 за баррель). Индекс МосБиржи опустился ниже 3180 пунктов во главе с бумагами "Сургутнефтегаза", при этом выросли акции "Газпрома".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3178,85 пункта (-0,2%, максимум дня - 3193,54 пункта), индекс РТС - 1124,98 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,1%.

Доллар к 18:50 мск стоил 88,97 рубля (+0,02 рубля), днем курс опускался к 88,5 руб./$1.

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-2,1% и -0,3% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,7%), TCS Group (MOEX: TCSG) (-1,3%), бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3%).

Арбитражный суд Москвы признал законным решение, предписание и штраф в размере 8,7 млрд рублей Федеральной антимонопольной службы в отношении компании "Северсталь" по "делу металлургов", говорится в сообщении службы. В самой компании "Интерфаксу" заявили, что не согласны с решением суда, планируют его оспаривать в вышестоящей инстанции.

Подорожали акции "Газпрома" (+1,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,2%).

"Русал" перевел в юрисдикцию РФ долю в АО "Боксит Тимана" (входит в глиноземный дивизион "Русала"). Доля МКПАО "ОК "Русал" в "Боксите Тимана" изменилась с нуля до 79,9951% голосующих акций, сообщила компания в четверг. Ранее эта доля принадлежала кипрской Libertatem Materials LTD, контролируемой En+ (MOEX: ENPG) Group, основным акционером "Русала".

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций в четверг сохранял разнонаправленный характер торгов, индекс МосБиржи после очередной попытки штурма 3200 пунктов откатился ниже 3180 пунктов.

Рубль пытался укрепляться, но к вечеру вышел в нейтральную динамику. Цены на нефть с переменным успехом пытаются пробиться к $80 за баррель Brent, опираясь на тревожную ситуацию с судоходством в Красном море. Внешний фон при этом в целом улучшился. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США за минувшую неделю оказалось ниже прогнозируемого.

В пятницу из экономической статистики можно выделить декабрьские продажи на вторичном рынке жилья США. Инвесторы продолжат следить за заявлениями на площадках и в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе. Фактор пятницы и склонность рубля к укреплению, обусловленная приближением пика налогового периода, могут сдерживать покупательскую активность. Прогноз по индексу Мосбиржи на 19 января - 3100-3225 пунктов, считает Бахтин.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global (FFG) Натальи Мильчаковой, после позитивного начала торгов рынок акций РФ оказался не готов продолжить рост, и весь остальной день торговался в "минусе" на небольших объемах.

Данные Банка России о снижении профицита внешней торговли РФ в 2023 году на 62% к 2022 году (до $109,6 млрд) расстроили одновременно и валютный, и фондовый рынки. Тем временем негативные прогнозы относительно "технической рецессии" в экономике Германии вызывают беспокойство на мировых фондовых площадках. Поддержку нефти в четверг оказал ежемесячный доклад МЭА, в котором агентство немного повысило оценку мирового спроса в 2024 году.

Среди лидеров роста в четверг оказались акции энергокомпании "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+2,5%) после публикации сильных операционных результатов за 2023 год. Акции "Газпрома" выросли на ожиданиях корпоративных событий. По сообщениям СМИ, до конца текущей недели в Москву приедет делегация турецких бизнесменов для возобновления переговоров о создании международного газового хаба в республике.

Ранее президенты России и Турции договорились об ускорении реализации этого проекта, экономически важного как для обеих стран, так и для средиземноморского региона в целом. Основой хаба должен стать действующий российско-турецкий газопровод "Турецкий поток", через который "Газпром" уже несколько лет бесперебойно поставляет газ на юг Европы, а создание хаба позволит значительно, более чем вдвое, нарастить поставки российского трубопроводного газа в Европу.

В среду вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что без дешевого российского газа немецкая экономика стала "неконкурентоспособной", и это заявление можно рассматривать как определенный сигнал о том, что ФРГ хотя бы теоретически заинтересована в увеличении поставок трубопроводного газа из России, считают аналитики.

Возможно, что эти события повлияли на текущий рост котировок акций "Газпрома". Кроме того, рост в 1,5 раза поставок концерна в 2023 году газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири", о чем еще в конце декабря доложил президенту РФ глава компании Алексей Миллер, может стать основной сильных финансовых результатов газовой корпорации за прошедший год. Выплата рекордно высоких дивидендов "дочкой" "Газпрома" - "Газпром нефтью" - позволяет и акционерам "Газпрома" надеяться, что по итогам 2023 года дивиденды все-таки будут, полагает Мильчакова.

В пятницу индекс Мосбиржи может показать колебания в коридоре 3100-3200 пунктов, заключила представитель FFG.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, по "ОГК-2" на этой неделе можно отметить новости об увеличении выработки электроэнергии в 2023 году на 10,1%, до 53,4 млрд кВт./ч. Акции "Газпрома" на повышенных объемах вышли в уверенный "плюс" без конкретных фундаментальных причин. Очевидно, инвесторы вспомнили о сохранении возможности выплаты дивидендов по итогам 2023 года, чего ранее не исключили представители самой компании. Тем не менее, "Газпром" уже сообщил о падении чистой прибыли по РСБУ за 9 месяцев 2023 года на 44%, до 446,1 млрд руб., против 799,7 млрд руб. годом ранее. Отчетность предупреждает о перспективе сдержанных выплат, полагает Кожухова.

На зарубежных фондовых площадках в четверг наблюдались покупки после снижения индексов в предыдущие сессии. Американские индикаторы, в частности, пытаются отступить от района краткосрочных поддержек, пробой которых может ускорить снижение (район 4680 пунктов по индексу S&P 500). Индексу МосБиржи все еще сложно дается движение вверх у сопротивления 3200 пунктов ввиду неоднозначных настроений по ключевым эмитентам, заключила Кожухова.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,03%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%), подросли Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 0,2-1,1%) и США (индексы к 18:50 мск прибавили 0,5-1,3%, Dow топчется на уровне среды).

В Японии заказы на промышленное оборудование без учета судостроительных и генерирующих компаний сократились в ноябре на 4,9% относительно предыдущего месяца после роста на 0,7% в октябре, сообщило правительство. Аналитики в среднем ожидали гораздо менее значительного спада - на 0,8%, по данным Trading Economics.

В пятницу станут известны официальные данные о динамике потребительских цен в Японии за декабрь.

На нефтяном рынке вечером в четверг цены возобновили рост на фоне отчета МЭА и геополитической напряженности в регионе Красного моря.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 мск составила $78,46 за баррель (+0,7% и -0,5% накануне), февральская цена WTI - $73,37 за баррель (+1,1% и +0,2% в среду).

Сильные холода в ряде регионов США стали причиной сокращения добычи на 650-700 тыс. баррелей в сутки в Северной Дакоте, одном из ведущих штатов по производству нефти, отмечает Trading Economics.

Мировой спрос на нефть в 2024 году увеличится на 2,2 млн б/с (до 104,36 млн б/с), а в следующем году ожидается рост на 1,8 млн б/с (до 106,21 млн б/с), говорится в ежемесячном отчете ОПЕК, опубликованном в среду. По итогам 2023 года потребление нефти повысилось на 2,5 млн б/с и достигло 102,11 млн б/с.

В 2024 году МЭА ожидает, что спрос на нефть увеличится до 102,959 млн б/с при росте данного показателя к предыдущему году на 1,24 млн б/с. Данная оценка была повышена относительно прогноза, сделанного в прошлом месяце, на 180 тыс. б/с.

США нанесли минувшей ночью очередные удары по объектам, используемым йеменскими хуситами для нападения на международные морские пути. В Вашингтоне считают, что это "ослабит возможности хуситов продолжать свои безрассудные нападения на международное и коммерческое судоходство в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе".

Во "втором эшелоне" на МосБирже подешевели акции ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (-3,3%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-2,7%), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (-2,6%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-2,4%), Московского кредитного банка (MOEX: CBOM) (-2,4%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-2,4%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (-2,3%).

Выросли бумаги SFI (MOEX: SFIN) (+12,9%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+9,1%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+6,9%), "Ижстали" (MOEX: IGST) (+6,5%), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (+5,4% и +18,6% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 43,12 млрд рублей (из них 6,1 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 4,04 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,3 млрд рублей на акции "Магнита").