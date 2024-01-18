Рост процентных ставок в США негативно влияет на финрезультаты Kinder Morgan - Freedom Finance Global

Рост процентных ставок в США негативно влияет на финансовые результаты Kinder Morgan, отмечается в комментарии аналитика Freedom Finance Global Сергея Пигарева.

"Финансовые результаты Kinder Morgan Inc. за четвертый квартал 2023 года не дотянули до прогнозов, - пишет эксперт. - Рост издержек из-за высокой инфляции и увеличение процентных расходов оказывают давление на прибыль и денежные потоки. Приобретение STX Midstream за $1,8 млрд привело к росту чистого долга на $0,9 млрд по итогам квартала. Мы нейтрально оцениваем отчетность Kinder Morgan. Ожидаем краткосрочной негативной реакции на отчетность, однако высокая доходность окажет поддержку акциям KMI до дивидендной отсечки. Сохраняем рекомендацию "покупать". Повышение объемов добычи нефти и газа в США в 2024 году позитивно повлияет на результаты компании".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.