"Финам" повысил рейтинг акций Exxon Mobil до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Exxon Mobil с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне $ 115,7 за штуку, что предполагает потенциал роста 19,3% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Повышение рейтинга связано с коррекцией акций, хотя цены на нефть остаются на повышенном уровне, что позволяет ExxonMobil производить привлекательные выплаты акционерам - суммарная доходность дивидендов и байбэка в 2024 году может составить 9%. Кроме того, акции ExxonMobil может поддержать удачное приобретение крупнейшего независимого сланцевого нефтяника в США - Pioneer Natural Resources", - пишет аналитик Сергей Кауфман.

ExxonMobil - крупнейшая в США и вторая в мире нефтегазовая компания по капитализации. Exxon имеет диверсифицированный портфель активов в сегментах добычи и переработки нефти и природного газа, нефтехимии и производстве СПГ.

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