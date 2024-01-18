Рынок акций РФ утром превысил 3190п по индексу МосБиржи на фоне подорожавшей нефти

Москва. 18 января. Рынок акций РФ утром в четверг подрос на фоне подорожавшей нефти (Brent превысила $78 за баррель), индекс МосБиржи превысил 3190 пунктов во главе с бумагами "Русала" и "Газпрома". Сдерживающими факторами выступают укрепление рубля и негативная конъюнктура внешних фондовых площадок из-за опасений за состояние мировой экономики.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3190,75 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1133,15 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют смешанную динамику в пределах 1,3%.

Доллар просел до 88,69 рубля (-0,26 рубля).

Подорожали акции "Русала" (+1,3%), "Газпрома" (+0,8%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+0,5%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +0,1% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%).

Подешевели акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2% и -0,1% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на рынке акций РФ вероятна смешанная динамика "фишек". Игнорирование рынком недавних позитивных внешних факторов может стать дополнительным триггером для роста в случае дальнейшего ослабления рубля и роста цен на нефть.

Ближайшим сигналом к ускорению роста индекса МосБиржи может стать преодоление уровня сопротивления 3200 пунктов, однако для этого требуется увеличить объемы торгов. Дополнительную поддержку в краткосрочном периоде может принести выплата дивидендов от крупных компаний - приток ликвидности должен поддержать рынок, считают эксперты "БКС МИ".

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов ожидает, что на рынке акций сохранятся умеренно позитивные настроения, а индекс МосБиржи попробует продвинуться к верхней границе диапазона 3160-3210 пунктов, который пока сохраняет свою актуальность. "Учитывая попытку отскока на рынке нефти и текущие позиции рубля, рассчитываем на дальнейшее постепенное оживление спроса в "голубых фишках" при сохранении интереса к внутренним секторам", - говорит он.

Отчетность Сбербанка не только подтвердила позитивные ожидания по дивидендам, но и ослабила опасения по сокращению доходов в ближайшие месяцы, добавил эксперт.

Аналитики компании "Цифра брокер" также отмечают, что с конца прошлой недели индекс МосБиржи консолидируется вблизи сопротивления 3200 пунктов. Прорыв этого рубежа откроет путь к росту индекса в направлении 3290 пунктов, локального максимума прошлого года. В случае же отката индекс может опуститься к 3000 пунктам.

В пользу повышения индекса выступает удорожание нефти на фоне опубликованного в среду ежемесячного отчета ОПЕК. В отчете прогнозируется увеличение мирового спроса на нефть в 2024-2025 годах и дефицит предложения на мировом рынке нефти до 2025 года. Между тем, опубликованные накануне данные Американского института нефти показали неожиданное увеличение запасов нефти на прошлой неделе. В четверг выйдут данные по запасам от Минэнерго США, если тенденция на увеличение запасов получит подтверждение, то это усилит опасения относительно слабого спроса на нефть в крупнейшей экономике мира, считают эксперты компании "Цифра брокер".

Директор по стратегии ФГ "Финам" Ярослав Кабаков полагает, что акции Сбербанка могут стать локомотивом роста всего российского рынка.

Азиатские фондовые рынки начали четверг преимущественно снижением под влиянием негативных экономических перспектив Китая и корректировки ожиданий относительно скорого начала цикла смягчения ставок на глобальном уровне - вероятность смягчения монетарной политики ФРС уже в марте заметно сократилась. Данные CME FedWatch отражают, что вероятность снижения ставки ФРС в марте оценивается примерно в 55-60%, в то время как месяц назад значения были выше.

Данные о росте розничных продаж в США поддерживают перспективу сохранения высоких процентных ставок. Комментарии представителей ЕЦБ также укрепили ожидания относительно ставок в еврозоне, президент ЕЦБ подчеркнула, что победа над инфляцией еще не достигнута. Цены на нефть подросли из-за прогнозов ОПЕК о сильном росте мирового спроса в ближайшие два года и погодных условий в США, которые влияют на производство.

Российский рынок сохраняет устойчивость, индекс МосБиржи консолидируется на текущих уровнях уже три торговых сессии. Выход из консолидации можно ожидать по текущей тенденции, то есть вероятность роста преобладает. Ближайшие уровни сопротивления - 3180-3200 пунктов. Учитывая текущий контекст, локомотивом роста могут выступить акции Сбербанка, который сообщил о значительном увеличении прибыли по РСБУ в 2023 году, обновив рекорды и продемонстрировав подъем кредитного портфеля и расширение клиентской базы своих услуг. Дивидендные выплаты банка, которые, предположительно, могут составить 33 рубля на акцию, делают его одним из наиболее привлекательных активов для инвестиций в финансовом секторе с дивидендной доходностью около 11,8% (это делает акции Сбербанка привлекательным выбором для долгосрочных инвестиций), считает Кабаков.

В США в среду индексы акций снизились на 0,3-0,6% из-за статданных и отчетов компаний.

Розничные продажи в Штатах в декабре увеличились на 0,6% относительно ноября, максимальными темпами за три месяца, сообщило министерство торговли страны в среду. Эксперты в среднем ожидали повышения на 0,4%, согласно результатам опросов Trading Economics и MarketWatch.

Между тем, объем промышленного производства в США в декабре вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики в среднем не ожидали изменения.

Лучшие, чем ожидалось, статданные снижают вероятность скорого смягчения денежно-кредитной политики в Штатах, отмечают аналитики.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,03%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,9%), подросла Европа (индексы FTSE, CAC 40 прибавили 0,1-0,4%, DAX топчется на месте), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,1%).

В Японии заказы на промышленное оборудование без учета заказов судостроительных и генерирующих компаний сократились в ноябре на 4,9% относительно предыдущего месяца после роста на 0,7% в октябре, сообщило правительство страны. Аналитики в среднем ожидали гораздо менее значительного спада - на 0,8%, по данным Trading Economics.

В пятницу станут известны официальные данные о динамике потребительских цен в Японии за декабрь.

Трейдеры на Гонконгской фондовой бирже пользуются моментом для выгодной покупки акций после падения Hang Seng до минимума примерно за 15 месяцев в среду, пишет Trading Economics.

При этом некоторые инвесторы, судя по всему, опасаются, что в начале текущего года восстановление китайской экономики, как и в конце прошлого, будет медленным в отсутствие масштабных мер поддержки со стороны властей на фоне долговых рисков региональных правительств.

На нефтяном рынке утром в четверг цены вернулись к росту из-за сохранения геополитической напряженности в регионе Красного моря.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК в четверг составила $78,31 за баррель (+0,6% и -0,5% накануне), февральская цена WTI - $73,2 за баррель (+0,9% и +0,2% в среду).

Кроме того, сильные холода в ряде регионов США стали причиной сокращения добычи на 650-700 тыс. баррелей в сутки в Северной Дакоте, одном из ведущих штатов страны по производству нефти, отмечает Trading Economics.

Мировой спрос на нефть в 2024 году увеличится на 2,2 млн б/с (до 104,36 млн б/с), а в следующем году ожидается рост на 1,8 млн б/с (до 106,21 млн б/с), говорится в ежемесячном отчете ОПЕК, опубликованном в среду. По итогам 2023 года потребление нефти повысилось на 2,5 млн б/с и достигло 102,11 млн б/с.

США нанесли минувшей ночью очередные удары по объектам, используемым йеменскими хуситами для нападения на международные морские пути. США считают, что нанесенные удары "ослабят возможности хуситов продолжать свои безрассудные нападения на международное и коммерческое судоходство в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе".

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+7,3%), SFI (MOEX: SFIN) (+6,7%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (+6,1%), ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (+5,6%).

Подешевели бумаги "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-1,6%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (-1,5%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (-1,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 6,34 млрд рублей (из них 1,09 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 959,8 млн рублей на бумаги "Газпрома" и 387,51 млн рублей на "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF)).