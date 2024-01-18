Рубль немного повышается к доллару и евро на фоне подрастающей нефти и приближающихся налоговых выплат

Москва. 18 января. Доллар США, евро и китайский юань немного дешевеют на Московской бирже днем в четверг; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики цен на нефть и с учетом приближающегося налогового периода января.

Курс доллара США составил 88,69 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 25,75 копейки ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 96,59 руб./EUR1, подешевев на 15,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 21,25 копейки, до 92,25 руб. Курс китайского юаня уменьшился на 3,4 копейки - до 12,25 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подрастает к основным валютам в ходе дневных торгов на фоне небольшого повышения нефти. Кроме того, поддержку рублю продолжает оказывать продажа валюты как со стороны экспортеров, в том числе, в рамках подготовки к налоговым выплатам января, так и в рамках бюджетного правила.

С 15 января по 31 января 2024 года ЦБ продает валюту в объеме до 16,7 млрд рублей в день, с 1 по 6 февраля будет продавать 15,9 млрд рублей (с 9 по 12 января продавал ее на 0,9 млрд рублей в день).

Доля российского рубля в экспортной выручке, поступившей в РФ, упала в ноябре 2023 года до минимальных с августа 2022 года 33,8% с 38,1% в октябре, следует из предварительных данных о валютной структуре расчетов за поставки товаров и оказание услуг по внешнеторговым контрактам, опубликованных накануне на сайте ЦБ РФ.

В то же время доля прочих валют при оплате экспорта в ноябре выросла до 39,4% с 37,2% в октябре, это стало новым максимальным уровнем показателя.

Доля платежей по экспортным контрактам, выполненных в валютах недружественных государств, увеличилась в ноябре до максимальных с июня 2023 года 26,8% с 24,7% в октябре.

При экспорте в азиатские страны доля рублевых платежей снизилась в ноябре до 28,9% с 34,6% в октябре, продолжая снижение, начавшееся после достижения в июле максимума 42,6%.

Инфляция в РФ с 10 по 15 января 2024 года (из-за праздников получился более короткий отрезок времени, чем обычный недельный) составила 0,13% после 0,26% с 1 по 9 января (также из-за праздников более длинный период замера цен), сообщил в среду вечером Росстат.

С начала года рост цен в РФ к 15 января составил 0,39%.

Из данных за 15 дней января этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 15 января осталась на уровне 7,44% (также, как и на 9 января) после 7,42% на конец декабря, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 7,40%, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь январь 2023 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Цикл повышения ключевой ставки ЦБ РФ, скорее всего, завершен, полагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

"Как сообщает Росстат, инфляция за период с 10 по 15 января замедлилась до 0,13% н/н с 0,26% неделей ранее, - указывает эксперт. - С начала месяца инфляция составила 0,39% на 15 января, что сопоставимо с уровнем инфляции за первую половину декабря. Исходя из цифр за январь, мы считаем, что цикл повышения ключевой ставки скорее всего завершен, однако из-за ожидаемого ускорения бюджетных расходов в этом году, роста мировых расходов на транспорт и роста мировых цен на отдельные продукты питания инфляционное давление, скорее всего, сохранится и может потребовать от ЦБ РФ удерживать ставку на более высоком уровне в течение более длительного времени".

Рубль пока сохраняет потенциал укрепления до 87 руб./$1 по мере приближения к налоговому периоду, считают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Рубль в среду заметно ослабился. Такую динамику курс мог показывать в первую очередь в рамках коррекции, которой способствовали технические факторы и общее глобальное укрепление доллара, - отмечается в обзоре банка. - В четверг курс пара "доллар-рубль" находится у 88,6 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В моменте курс еще может превышать 89 руб./$1, но в дальнейшем у него останется потенциал к снижению к 87 руб./$1, в том числе по мере приближения к налоговому периоду".

Рубль, скорее всего, стабилизируется у отметки 89 руб./$1 в четверг, а нефть продолжит торговаться около $78 за баррель, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Рубль потерял в среду чуть более 1%, ослабев до 89 руб./$1, а в четверг утром дешевеет до 89,2 руб./$1. Похоже, что временное резкое ослабление во вторник, связанное с техническими факторами, вызвало рост спроса на валюту. Тем не менее на этих уровнях экспортеры могут нарастить продажи, и рубль стабилизируется у 89 руб./$1", - пишут эксперты.

На их взгляд, в центре внимания рынка нефти остается монетарная политика. В среду баррель Brent подешевел на $0,41 до $77,88/барр. В течение дня котировки опускались до $76,6 на фоне жесткой риторики представителей ЕЦБ и ФРС. Ограниченную поддержку продолжает оказывать напряженная ситуация в Красном море. Аналитики инвестбанка ожидают, что в четверг нефть продолжит торговаться около отметки $78 за барр.

Подъем цен на нефть эталонных марок несколько замедлился днем в четверг, участники рынка ждут данных о запасах в США. Поддержку котировкам оказывает геополитическая напряженность на Ближнем Востоке.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК выросла на 0,12%, до $77,95 за баррель. Фьючерсы на WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,25%, до $72,75 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 0,5%, тогда как WTI подорожала на 0,2%.

США минувшей ночью вновь атаковали объекты в Йемене. Тем временем Пакистан нанес ответный удар по территории Ирана после ракетного обстрела приграничных районов иранскими военными днем ранее.

Кроме того, сильные холода в ряде регионов США стали причиной сокращения добычи на 650-700 тыс. баррелей в сутки в Северной Дакоте, одном из ведущих штатов по производству нефти, отмечает Trading Economics.

Тем временем спрос на нефть в мире в 2023 году вырос относительно показателя прошлого года на 2,254 млн б/с, сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства. Месяцем ранее агентство оценивало данный показатель на уровне 2,274 млн б/с.

МЭА ожидает, что в 2024 году спрос на нефть увеличится на 1,24 млн б/с, до 102,96 млн б/с. Данная оценка была повышена на 180 тыс. б/с относительно прогноза, сделанного в прошлом месяце.

Кроме того, инвесторы изучают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), за неделю по 12 января резервы нефти в Штатах повысились на 483 тыс. баррелей при ожидавшемся снижении на 2,4 млн баррелей.

Официальные сведения Минэнерго США будут опубликованы в 19:00 МСК в четверг. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что эти данные укажут на сокращение запасов нефти примерно на 300 тыс. баррелей.